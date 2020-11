Zoom ahora permite reportar y suspender la actividad de los participantes molestos

La plataforma Zoom lanzó nuevas funciones de seguridad para ayudar a eliminar y reportar a los usuarios problemáticos, con el fin de ofrecerle a usuarios y anfitriones mayor control sobre las reuniones online.

La versión 5.4.3 de Zoom incluye las funciones “Suspender las actividades de los participantes” y “Reportar participantes”, disponibles en los clientes de escritorio del servicio para Mac, PC, Linux y aplicaciones móviles.

“Suspender las actividades de los participantes” permite a los anfitriones y coanfitriones detener temporalmente su reunión, eliminar a un usuario problemático y notificar al equipo de Confianza y Seguridad de Zoom.

🔒 Report by Participants: Meeting participants can also now report a disruptive user directly from the Zoom client by clicking the top-left security badge. pic.twitter.com/w5TRuaRV4Q

— Zoom (@zoom_us) November 16, 2020