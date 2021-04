Yauhar: “Massoni es buen candidato para el PRO”

Lo dijo Norberto Yauhar como respuesta a las polémicas afirmaciones del ministro de Seguridad sobre “municipios planeros”.

El secretario coordinador de gabinete de Trelew, Norberto Yauhar, salió a responderle al ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, quien había catalogado a Trelew como un municipio “planero”, lo cual extendió a las otras grandes urbes de Chubut.

“Me parecen fuera de lugar las declaraciones. El es de Trelew, no viene de Roma. Sabe de la situación económica, y sabe que muchos de esos planes están porque no ha habido una política del Gobierno Provincial que cuide el trabajo de la construcción, que cuide los servicios públicos”, sostuvo el exministro nacional.

Por otra parte, analizó que “no tuvimos la ayuda necesaria. Sobre todo, los sectores de los parques cuando cerraron las empresas, para dar cobertura a los trabajadores que se quedaron sin trabajo. El plan es una herramienta provisoria. Y esperamos que con la reconversión productiva en el Parque Industrial y los primeros empleos con el comercio a través de los programas que impulsamos, revertir los planes. No es porque nos gusta que los tenemos”.

En declaraciones a Cadena Tiempo, Yauhar afirmó que “utilizar de la forma despectiva en que lo utiliza el tema, me parece que busca estigmatizar. Y está en un proceso electoral y busca promover alguna candidatura. Desde sectores que son complicados. Sectores con una visión de la Argentina totalmente distinta. Que añora ese modelo neoliberal que ha sido el que generó todos estos planes. Esto lo provocó la falta de políticas de Estado, por la fuga de dinero. No se contuvo el aparato productivo argentino. Y se volcó el dinero al sector financiero”.

El dirigente peronista acotó que “si se enfoca (Massoni) a competir, competirá con el sector neoliberal. Es un buen candidato para el Pro. No puede decirlo en la forma que lo dice. Nos cuesta muchísimo a quienes estamos en gestión que se genere un puesto de trabajo. Entonces lo sostenemos con el plan, con bolsa de alimentos, y me parece que se tiene que hablar con más respeto de la gente que no quiere estar así. Nosotros los ayudamos de la mejor manera, haciéndonos cargos de un deterioro que tiene que ver con políticas nacionales y políticas provinciales erráticas que nos han llevado a que falten 15 mil millones de pesos en salarios que hubieran favorecido al sistema comercial y al sistema productivo de la zona”.

Fuente: El Patagónico