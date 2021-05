WhatsApp da marcha atrás con sus nuevas políticas de privacidad: ¿y ahora?

Según

informó “The Press Trust of India”

la empresa decidió flexibilizar su postura y ofrecerle un mayor margen a sus usuarios para aceptarlas

. Además, asegura que por el momento desde la aplicación que pertenece a Facebook no pusieron una nueva fecha límite.Esto quiere decir que. Además, la empresa aclaró que podrá utilizar los datos de aquellas personas que ya hayan dado su consentimiento.En su blog oficial, WhatsApp había informado que los usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones no iban a poder leer ni enviar mensajes desde la app. De esta manera, solo iba a estar disponible para recibir llamadas.

Por otro lado, la plataforma de mensajería había confirmado que las cuentas no serían dadas de baja. Simplemente se les aplicaría restricciones hasta que aceptaran las nuevas políticas de privacidad.

Las novedades habían encendido las alarmas de los usuarios y la polémica en torno a los cambios. Y era de esperarse que, como ya ocurrió en el pasado, muchos usuarios optaran por abandonar Whatsapp y migrar a otras apps como Telegram.