Viviana Canosa desmintió su romance “secreto” con Sergio Berni

Jorge Rial tiró la bomba en Twitter y la periodista publicó un contundente mensaje tras las fuertes repercusiones que generó la noticia. ¡Entrá a la nota!

Viviana Canosa vuelve a ser noticia por rumores sentimentales. Esta vez la vinculan al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tras una publicación de Jorge Rial en Twitter. Además, el conductor de Intrusos reveló el nombre de la periodista en el aire.

“Nuevamente soy victima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de violencia machista denunciaré ante la justicia a los responsables“, respondió Canosa.

El inesperado tuit del líder de Intrusos que publicó este jueves en la mañana dice: “En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro“. Y luego, respondiendo a un usuario de la red acotó: “Él cruza la General Paz para verla. ¿De qué lado? Lo dejo a tu criterio“.

En Intrusos, Rial amplió: “Acá, chicos, nació el amor. Textual me dicen: ‘Está como un adolescente y ella fascinada. Él estaba casado, no sé si ya resolvió o no; ella está divorciada. Se que él ya no está viviendo en su casa, y no está viviendo ni en una casa ni en un hotel, me dicen ‘vive en la calle’, no literalmente. Se divide entre eso y un campo. Pero hay un edificio, donde ella vive… donde van y ya hay quilombo con los vecinos. Además el movimiento de él no pasa por desapercibido. Y me cuentan, que un día -estando en el campo- ella tuvo que salir a los pedos porque venía la otra”.

Luego reveló: “Están explotando las redes, ya pusieron a Canosa como tendencia, ¡uy perdón! ¡Se me escapó! porque vi que era tendencia. Entonces sí, bueno hay que decirlo… ella es Canosa. La periodista es Canosa , el 50% ya lo tienen. Como vi que la gente ya lo está tirando ya está“, confirmó.

❤️En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro ❤️ — JORGE RIAL (@rialjorge) September 10, 2020

Si bien no mencionó el nombre de Sergio Berni, Rial fue irónico al decir: “Quiero decir que la comunidad tuitera la tiene tan clara, tan clara”.