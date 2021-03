Vilma Ibarra: “Cristina Kirchner hizo una respuesta política a una causa política”

“Escuchaba lo que decían de que no entró en tecnicismos. Hizo una respuesta política a una causa en la que todo parece indicar que fue aparentemente política“, dijo la funcionaria nacional y agregó: “Sin dudas, el Dólar futuro y toda la actividad de la causa se vincula a instrumentos y decisiones de política económica“.

Asimismo, profundizó sus dichos y afirmó: “No tengo ninguna duda que esta causa se armó en el marco de una campaña electoral, en 2015, discutiendo políticas económicas, que te pueden gustar o no, pero que se soluciona con el voto”.

“La Justicia está politizada y la política está judicializada“, afirmó Ibarra y recordó que la causa en la que declaró Cristina Kirchner surgió de una “denuncia que hizo Mario Negri y después el propio Ministro de Macri (Federico Sturzenegger) también hizo y trabajó con el Dólar futuro”.

En ese sentido, Vilma Ibarra se refirió al papel del Poder Judicial y señaló: “Yo no tengo ninguna duda de que la Justicia no funciona bien en general. Tenemos jueces y juezas de los que nos podemos sentir muy orgullosos, pero hay un sentimiento generalizado en la sociedad de que no funciona bien. Esto lo palpamos no solo en el manejo de la doble vara, sino también en la propia percepción ciudadana”.

“Planteamos una reforma ante el Congreso, llamamos a una comisión plural, diversa para hacer propuestas de reformas. Nos hicieron un cacerolazo antes de que presentáramos cualquier proyecto“, dijo la funcionaria nacional sobre la intención del Gobierno sobre la Justicia y agregó: “Los opositores dijeron que era para la impunidad de la vicepresidenta, esto dificulta el diálogo político“.

“Nos hacen un cacerolazo cuando todavía no se conocía el texto de nuestra propuesta de ley y nos denuncian por envenenamiento cuando salimos a comprar vacunas para todos los argentinos. Ahora colgando bolsas mortuorias”, agregó Vilma Ibarra.

Más adelante, aseguró que la “prioridad del Gobierno es vacunar, cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas con precios, y crecer“, al tiempo que al referirse al escándalo por el vacunatorio VIP afirmó: “La vacuna es algo muy preciado. De movida se debieron establecer criterios claros que creo que no se dictaron, si en general, pero no lineamientos claros. Esto nunca debió pasar, le costó el puesto a uno de los grandes sanitaristas de Argentina a quien las mujeres le debemos muchísimo por los genéricos, por la ILE, la IVE, plan remediar”.

“El Gobierno hizo lo que debía hacer. Distinto hubiese sido si el Presidente hubiera querido tapar. Nosotros salimos, mostramos la lista, dijimos que esto no debió pasar, enmendamos, establecimos normas, monitoreo y salimos adelante con un plan de vacunación muy importante“, dijo Ibarra y concluyó: “¿Vamos a tener algún error más? Claro que lo vamos a tener, pero lo que no vamos a hacer jamás es tapar errores y mentir. Eso no lo vamos a hacer nunca”

