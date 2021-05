es el nombre de las últimas horas para Argentina y Latinoamérica, después de que este miércoles se conociera la noticia de suque le permitirá dar el salto a la mejor liga del mundo. Un salto que imaginó muchísimas veces en su cabeza, en su Mar del Plata natal.Así lo dejó saber el base en una, horas después de que la noticia saliera a la luz. Una publicación que, lógicamente, usó para despedirse delque le abrió las puertas a nivel internacional y en donde, tocando un pico de rendimiento en la última final, donde fue el MVP para la consagración ante Barcelona.. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso. En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atrevesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados…“, señaló.https://twitter.com/LucaVildoza/status/1390030767158403074

Pero claro, la oportunidad adelante era única. “Tomar la decisión de irme no ha sido para nada sencillo. Sin embargo, tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme“, remarcó Vildoza antes de despedirse de compañeros, entrenadores, staff y aficionados del club.