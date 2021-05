Victoria Onetto es la nueva subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires

Reemplazará a Ezequiel Grimson, que renunció a su cargo el 15 de abril.

Este viernes el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof designó a Victoria Onetto como la nueva subsecretaria de Políticas Culturales de su gabinete. La actriz reemplazará a Ezequiel David Grimson, que renunció a su cargo el 15 de abril.

“Se propicia designar a Victoria Belloni como subsecretaria de Políticas Culturales, a partir del 15 de abril de 2021, quien reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesta”, se indica en el decreto del nombramiento.

Belloni es el apellido legal de la actriz que siempre usó el materno. A sus 49 años, reúne un amplísima trayectoria que incluye su paso por cine, teatro y televisión. Además de ser productora y gestora cultural.

Victoria es hija de Manolo Belloni que formó parte de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y fue asesinado en marzo del 1971. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand en febrero de 2018, había contado: “A mi padre lo mataron en el ‘71 con mi mamá (Valentina Nina Onetto) embarazada, yo soy hija póstuma. No lo conocí. Él tenía 23 años”.

Además había profundizado sobre el episodio y relató: “Lo mató a sangre fría la policía bonaerense junto a Diego Frondizi, que era sobrino de Arturo Frondizi. Lo acribillaron, le dieron veintipico de tiros. En su momento los llamaban enfrentamientos, pero no eran enfrentamientos”.

En este sentido sostuvo: “Si la guerrilla estaba haciendo algo que no correspondía, me parece que era deber del Estado detenerlos, juzgarlos y condenarlos, pero no detenerlos, torturarlos, matarlos, tirarlos al río”.

Victoria además es nieta de la militante peronista Lili Massaferro, que trabajó en varias películas de fines de los años cincuenta bajo el seudónimo de Lili Gacel. Desde 2010 está casada con el músico Juan Blas Caballero y es mamá de Eva.

Entre sus trabajos más recordados se destacan Muñeca brava, Botineras, El sodero de mi vida y Solamente vos, entre otros. En 2007 se animó al Bailando por un sueño, pero en el último tiempo se abocó más al teatro donde hizo Relato de una mujer, Mujeres perfectas, Acaloradas, Postparto y Locos de contento.

En julio de 2018 había asumido como secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda bajo la intendencia de Jorge Ferraresi del partido del Frente de Todos.

En sus redes sociales, Onetto comparte muchas de sus acciones como funcionaria donde sostiene que “la cultura siempre es una herramienta para visibilizar luchas justas”.