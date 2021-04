Víctor Hugo Morales: ”Mi cuerpo está devastado”

“Me mandan a un instituto recuperación. Estas son las consecuencias, aún habiendo salvado la vida, de lo que es el coronavirus”, explicó en su programa de radio mañanero por la AM750. Antes había anunciado que le darían el alta médica y que regresaría directamente a su casa.

Desde su internación en el sanatorio Los Arcos, donde esta semana volvió a conducir su emisión radial, el uruguayo contó un poco acerca de su cuadro de salud. “Estoy bien, pero el cuerpo ha pasado facturas tremendas y debo recuperarlo, y me dicen que en mi casa no será lo mismo. Pasaré unos días en un instituto y lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia”, relató.

Víctor Hugo explicó que la rehabilitación estará orientada en la recuperación pulmonar y muscular luego de estar casi un mes (desde el 23 de marzo pasado) internado y haber pasado inclusive por la terapia intensiva. “Parezco otra persona y esto tiene que ver con el coronavirus. El cuerpo está devastado”, expresó.