Unión Europea advirtió que AstraZeneca no podrá exportar vacunas hasta cumplir el contrato

La Unión Europea (UE) endureció sus medidas para evitar lo que considera fuga de vacunas contra la pandemia fuera de los 27 países miembros del bloque comunitario.

“Creo que está claro para la empresa que, en primer lugar, tiene que ponerse al día, tiene que cumplir el contrato que mantiene con los estados miembros europeos, antes de que pueda volver a dedicarse a la exportación de vacunas”, dijo este jueves en una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El pronunciamiento contra una de las farmacéuticas que ha dado al mundo una de las vacunas para frenar la pandemia, se presenta por sus presuntos incumplimientos en el calendario de entregas.

Según Bruselas, desde el pasado febrero se ha registrado la salida de más de 41 millones de dosis del bloque comunitario, entre ellas 11 millones hacia Reino Unido y un millón y medio a Arabia Saudita, países que lideran los programas de vacunación contra la pandemia, junto a Israel, Estados Unidos y Chile.

