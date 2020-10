Twitter lanza nueva ofensiva contra un flagelo de su red

Esta nueva función que está en prueba se agregará como una opción en el menú desplegable donde también pueden encontrar otros botones

Twitter acaba de lanzar una nueva herramienta experimental llamada Birdwatch, una nueva muestra de los esfuerzos de la plataforma para tratar de luchar contra la desinformación y las fake news.

Esta nueva función que está en prueba se agregará como una opción en el menú desplegable donde los usuarios también pueden encontrar los botones Silenciar, Bloquear e Informar.

Así lo informó el consultor de redes sociales Matt Navarra, el primero en mostrar capturas de pantalla de la función en dispositivos móviles. La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong descubrió la presencia de la herramienta en su forma inicial en agosto, cuando era mucho más simple y aún no tenía nombre.

La nueva herramienta se identificará con un icono de unas gafas o binoculares, que aparecerá en la parte inferior de un tuit. Con Birdwatch, el usuario podrá marcar una publicación para moderarla, de una manera similar a como se podría agregar una cuenta a una lista, marcándolos por posibles falsedades y agregando un ícono en sus esquinas inferiores derecha.

También se podrán agregar notas, que pueden ser privadas o públicas, explicando por qué se ha marcado ese tuitt en particular. Haciendo clic en el el icono podremos ver estas notas.

Además, la plataforma agregará una nueva pestaña llamada “Notas de Birdwatch” en la barra lateral de su interfaz donde los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus contribuciones.

Twitter no ha dado por el momento más detalles de Birdwatch y solamente ha confirmado al diario digital TechCrunch que la funcionalidad está destinado a usarse en la lucha contra la desinformación.

“Estamos explorando varias formas de abordar la información errónea y proporcionar más contexto para los tuits en Twitter. La desinformación es un problema crítico y probaremos muchas formas diferentes de abordarlo”, explicó un portavoz a ese medio digital.

Birdwatch parece estar diseñado como una herramienta de moderación destinada a depender del crowdsourcing (la colaboración de todos los usuarios). Sin embargo, expertos alertan que , otorgar a todos los usuarios el poder de agregar notas públicas puede tener un efecto contrario a lo que la empresa está tratando de lograr.

Si eres de los que utiliza Twitter habitualmente, habrás observado que la plataforma te muestra, junto con el número de retuits y me gusta, información sobre los retuits que incluyen un comentario. La aplicación anunció en septiermbre de forma oficial el lanzamiento de esta funcionalidad con la que quieren facilitar la búsqueda de información.

La función de retuit con comentario, o quote tweet, es una de las más utilizadas en la plataforma desde que se lanzó en 2015. Anteriormente, los usuarios solo podían hacer un retuit, es decir, compartir el tuit de otra persona sin añadir nada.

El quote tweet permite compartir los tuits añadiendo un comentario, para manifestar nuestro acuerdo u oposición o añadir información extra. Desde hace unos meses, Twitter permite hacer retuit con comentario añadiendo un gif en lugar de un texto.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020