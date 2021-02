Trump se niega a testificar en el juicio político en su contra

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se negó a testificar en el juicio político programado en el Senado de Estados Unidos para la próxima semana. Sobre el republicano pesa la acusación de “incitar a la insurrección” por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

Donald Trump no va a testificar en el juicio político que hay en su contra, así lo hicieron saber este jueves 4 de febrero Bruce Castor y David Schoen, los abogados del exmandatario. Castor aseguró que el proceso contra el expresidente solo se trata de una “maniobra de relaciones públicas” por parte de los demócratas.

El portavoz del magnate, Jason Miller, reiteró la ausencia de Trump. En una declaración difundida por el diario ‘The Washington Post’, Miller indicó que “el presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional”.

El cargo que enfrenta Trump es por “incitar a la insurrección” durante el asalto al Congreso, pues siendo aún presidente invitó a los manifestantes a sumarse a una protesta en frente del Capitolio para denunciar lo que él considera una elección presidencial fraudulenta, en referencia a los comicios de noviembre. Adicionalmente, Trump arengó a sus seguidores para que no reconocieran la llegada de Joe Biden al poder.

A pesar del juicio político que enfrentará por sus palabras, la defensa de Trump insistió este jueves que todas sus afirmaciones sobre las elecciones estaban protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Raskin le dio plazo a Trump hasta el 11 de febrero para presentarse

Las declaraciones de los defensores de Trump hacen parte de la respuesta que le dieron al representante la Cámara, el demócrata Jamie Raskin. Él es quien encabeza la campaña del juicio político y quien le había enviado una solicitud formal a Trump para testificar bajo juramento en el juicio en el Senado el próximo martes.

En una carta, Raskin le pidió a Trump que testificara “sobre su conducta del 6 de enero de 2021”. El exprofesor de derecho constitucional en la American University agregó que el testimonio del magnate estaría sujeto a un contrainterrogatorio.

El congresista le envió ese documento a los abogados del expresidente dos días después de que ellos presentaran una serie de documentos ante la Cámara Alta rebatiendo algunas de las alegaciones lanzadas por los nueve demócratas que harán de fiscales en el juicio político.

Raskin, el fiscal jefe, le recomendó a Trump ofrecer su testimonio a partir del próximo lunes y le dio plazo hasta el jueves 11 de febrero.

“Si usted declina esta invitación, nos reservaremos todos los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte deducción adversa respecto a sus acciones (e inacción) el 6 de enero de 2021”, advirtió el congresista.

A pesar de ello, Castor y Schoen declinaron la solicitud con una carta de tres párrafos en la que calificaban el juicio como un “supuesto proceso de acusación”. Además, aseguraban que el ‘impeachment’ “solo confirma lo que todos saben: no se pueden probar sus acusaciones contra el presidente 45 de Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado”.

En efecto, Trump no está más en la Casa Oval y por ende, el juicio no lo removería de ningún puesto. Pero si el proceso contra el exmandatario prospera, el Congreso tendría el poder de impedir que Donald Trump vuelva a aspirar a la Presidencia de Estados Unidos.

BREAKING: House Impeachment Managers Request Former President Trump Testify Under Oath Next Weekhttps://t.co/DDGc6y7vwH

— House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) February 4, 2021