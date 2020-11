Trump insiste en que hubo fraude pese a que hasta Twitter prepara su transición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que hubo fraude en las elecciones que perdió recientemente, mientras la red social Twitter anunció que está dispuesta a transferir al control de la cuenta oficial del jefe del Estado al demócrata Joe Biden el 20 de enero de 2021, día del traspaso del mando.

“Mostraremos el fraude extenso y sin precedente”, escribió Trump en su cuenta personal en Twitter mientras participaba de la sesión de apertura de la reunión remota del Grupo de los 20 (G20).

Tal como sucede desde el 3 de noviembre, día en que se celebraron los comicios, el mandatario no aportó evidencias del supuesto fraude electoral.

Por tercer fin de semana consecutivo, Trump concurrió a jugar golf en su club privado, según la agencia de noticias ANSA.

Mientras tanto, Twitter está “preparándose activamente para apoyar la transición de las cuentas institucionales de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021”, informó el vocero de la empresa, Nick Pacilio, al diario digital estadounidense Político.

Dicho proceso está realizándose en consulta con el Archivo Nacional, tal como sucedió en 2017, dijo el ejecutivo.

Agregó que como parte del traspaso se archivarán todos los mensajes existentes en @POTUS (del presidente), @FLOTUS (primera dama), @VP (vicepresidente) y demás cuentas oficiales.

Las cuentas quedarán en blanco y serán transferidas a los nuevos titulares el 20 de enero próximo, día de la asunción de las próximas autoridades.

Trump utiliza casi a diario Twitter desde la campaña electoral de 2016, pero lo hace desde su cuenta personal, mientras la cuenta oficial del presidente se limita a retransmitir sus mensajes.

“President Trump has done many great things (biggest tax & regulation cuts in history, Space Force, rebuilding our military, fixing the V.A., the Wall), but perhaps the most important of all will be what he is doing now, exposing the massive corruption in our Electoral Process.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020