Tini Stoessel: “Steven Spielberg me mandó una carta”

La actriz sorprendió a Jey Mammón en Los Mammones al contarle su experiencia en el casting de West Side Story, la nueva película del director estadounidense. Mirá los videos.

Tini Stoessel fue invitada a Los Mammones (América TV) y sorprendió a Jey Mammón al revelarle el encuentro que tuvo con Steven Spielberg luego de presentarse al casting de West Side Story, película que se estrenará en diciembre de 2021.

“¿En una película en Hollywood castineaste y casi quedás?”, le preguntó el conductor a la cantante y actriz, que respondió diciendo que esa experiencia fue tremenda. “¿Puedo contarlo? Yo creo que él no se va a enterar”, comenzó a relatar la artista.

“Lo voy a contar rápido porque soy larguera y me gusta la charla. La película era West Side Story, y mi mamá me dice que yo sería perfecta para el personaje. El director iba a ser Steven Spielberg, el mejor o uno de los mejores del mundo, y yo fui al casting porque mis papás me dijeron ‘Tinita, confiamos en vos’”, explicó la artista, mientras que Jey no podía creer que esté hablando del cineasta que realizó películas como E.T., Indiana Jones y La lista de Schindler, entre muchas otras.

“Fue todo un proceso de un año, durante meses no me volvieron a llamar, pero terminé haciendo como cuatro castings en Los Ángeles”, continuó Tini con respecto a la convocatoria de la que participó en los Estados Unidos.

“Yo estuve con él (Spielberg) charlando. Conocí los estudios y estuve ahí con el chabón. Un divino, pero yo no podía hablar del nervio”, contó Stoessel, asegurando además que su encuentro con el director de cine fue una de las mejores experiencias de su vida.

“Me acuerdo de todo. Fue muy amable, respetuoso y cariñoso. De los mejores días de mi vida”, enfatizó Tini, para luego indicar que al mes de su charla con Spielberg y quedar afuera de West Side Story, le llegó algo a su casa.

“Me llegó una carta de Spielberg, tengo todas sus palabras. No la voy a leer, o podría. Está encuadrada y todo”, reveló la exjurado de La Voz Argentina, causando estupor en Jey Mammón.

West Side Story, la película de Steven Spielberg en la que casi trabaja Tini Stoessel

West Side Story es una próxima película musical dirigida por Steven Spielberg que es una nueva adaptación del musical de Broadway del mismo nombre creado por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim.

La película está protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler, y es además una nueva versión de la adaptación cinematográfica de 1961, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, que en Hispanoamérica se conoció como Amor sin barreras.

El rodaje de West Side Story comenzó a mediados de 2019 y su estreno estaba programado para el 18 de diciembre de 2020 por Walt Disney Studios Motion Pictures y 20th Century Studios, pero se retrasó a la Navidad de 2021 por la pandemia del coronavirus COVID-19.