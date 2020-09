Tinelli fue investigado por girar dinero a EE.UU.

El conductor estuvo en la mira de la unidad de delitos financieros del país del norte.

El empresario y conductor Marcelo Tinelli era investigado por la unidad de delitos financieros (FinCen en sus siglas en inglés), según los documentos que se revelaron en la investigación del ICIJ (Consorcio de Periodistas de Investigación), FinCenFiles de la que participaron en la Argentina los diarios La Nación, Perfil y el sitio Infobae.

Tinelli aparece como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario Andrés Marengo. En total Meestral, tuvo movimientos bancarios por más de 9 millones de dólares.

La información surge de los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtración que BuzzFeed News compartió con los miembros del ICIJ.

Pero el conductor, muy crítico en el último tiempo de la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de la falta de políticas sociales para palear la crisis, no había declarado esa cuenta hasta el blanqueo de 2016. Así se lo manifestó una vocera de él en declaraciones al diario La Nación, en donde explicó que no estaban declaradas hasta 2016.

“Las transacciones provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”, precisaron desde el entorno del conductor.

Marengo, titular de la offshore, es el yerno de Eduardo Fortunato Amirante, un financista que ya había estado en la mira de los Estados Unidos y que en la Argentina fue investigado en la causa Fútbol Para Todos.

Ayer comenzó la publicación a nivel mundial, a las 14 hora de Argentina, de las notas vinculadas a estos reportes en donde también aparece mencionado otro personaje vinculado al kirchnerismo. Se trata del difundo secretario privado de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Muñoz, investigado por lavar en los Estados Unidos más de USD 70 millones.

Esa tesitura quedó confirmada por los investigadores de la FinCen que, de acuerdo a los reportes a los que tuvieron acceso los mencionados medios, investigaba a Sean Lawrence Sullivan. Este era el desarrollador inmobiliario contactado por el entorno de la pareja para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas caribeñas Turks and Caicos. Los fondos, de acuerdo a la FinCEN, provenían de coimas por la obra pública cobradas durante el gobierno kirchnerista.

Bajo el título “Individuo vinculado al escándalo de lavado de dinero de ex presidentes realiza transacciones”, en ese documento llamado Kleptocracy se señala que el Citibank emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o SAR en inglés) que involucra, entre otros, a Sullivan por giros por más de USD 1 millón, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2016. El alerta bancario reportado ante la FinCEN se generó por la “actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner”.

La fecha no es menor tampoco ya que en ese lapso de tiempo Argentina estuvo en la denominada lista gris del Grupo Egmont (agrupación que nuclea a las unidades antilavado de todos los países) como también del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la sistemática violación de secreto y filtración en medios afines al kirchnerismo de investigaciones en curso que se vinculaban con algunos de los enemigos políticos de la actual vicepresidenta como fue el caso del ex titular de la filiar argentina del HSBC, Gabriel Martino.

Como consiguiente durante varios años el país estuvo alejado del sistema de información para la lucha del lavado de dinero hasta su reinserción que incluyó, entre otras cosas, que por primera vez en la historia un argentino sea el presidente del GAFI (el actual ministro de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Santiago Otamendi).