Tamara Bella habló del supuesto vínculo amoroso que la une con Martín Redrado

La modelo y conductora dejó las cosas claras.



El fin de semana en “El Show de los Escandalones”, Mercedes Ninci fue como invitada y sin dudarlo tiró una bomba que rápidamente todos los portales de noticias levantaron. La periodista dijo que desde diciembre Martín Redrado estaba hablando y chateando con intensidad con la hermosa modelo y conductora Tamara Bella. Ante esta información, CARAS Digital se comunicó con ella para conocer la verdad.

“La verdad no sé por qué me está llamando todo el mundo, me piden móviles, entrevistas, me hacen mil preguntas. Yo los atiendo a ustedes porque siempre tienen la mejor conmigo. ¿Vos me llamas por lo que se dijo de Redrado? La verdad es que yo estoy muy feliz con mi trabajo creciendo mucho y encantada con mi hija Renata. No quiero entrar en esta, en que se dijo en que no se dijo“, fue lo primero que respondió ella mientras se reía con buena onda.

“En serio, yo no me puedo hacer cargo de lo que se dice o de lo que diga una persona o una periodista, prefiero en este momento no hablar de mi vida privada. De hecho nunca hablé de mi vida privada no es una novedad, yo muestro quien soy con mi trabajo y en mi rol de madre que son lo más importante. No te voy a desmentir ni te voy a confirmar, sólo te voy a decir lo que dije que prefiero no hablar de mi vida privada, espero no te moleste”, cerró y ante la insistencia de si conoce a Redrado, dijo que por supuesto: “¿Si conozco a Redrado? Si claro, sé que es un importante economista, como saben todos“.

¿Le creemos?

Mercedes Ninci reveló a qué mujer intenta conquistar Martín Redrado

Mientras continúan los escándalos entre Luciana Salazar y Martín Redrado luego de que blanquearan su relación y posteriormente aparecieran fotos de él en Miami con otra mujer, en “El Show de los Escandalones”, Mercedes Ninci contó que el economista mantiene chats y conversaciones con una nueva mujer, bellisima de la Argentina.

“Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. El llama a una amiga mía todos los días”, dijo la periodista, y en ese momento el conductor tildó a Martín de “pistolero”.

“Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”, dijo Ninci. “A mí no me gusta venir a los programas de televisión a calentar sillas. A mí me gusta dar primicias. Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, arrojó la bomba Ninci.

“Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteri… porque me gusta hacer actualidad”, aseguró y aclaró que los mensajes son “de una correspondencia muy elevada”.