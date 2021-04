Sol Pérez posó con un saco atado y un escote infinito

Por medio de sus historias de Instagram, Sol Pérez compartió el picante look con el que salió al aire.

Formalidad y sensualidad. Sin dudas, esas dos palabras definen a la perfección el look de Sol Pérez para salir al aire en el programa de Florencia Peña en Telefe. Entre otras cosas, habló de su esperado regreso a la segunda edición de Masterchef Celebrity Argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sol Perez (@lasobrideperez)

Analizando su look en particular, Sol Pérez lució un sacó de color negro y formó un escote con las solapas anudadas. Debajo de ellas no llevó nada puesto, ni una remera ni ropa interior. De ahí la combinación de sensualidad con formalidad.

Para quitarle un poco de seriedad al atuendo, la modelo y conductora se puso un jean claro un poco gastado y cerró el outfit con unos zapatos de taco alto color crema. Al mismo tiempo, dejó su pelo suelto con una impecable raya al medio.

Y en otro programa de la misma señal, Cortá por Lozano, había dado a conocer una actitud que le molestaba mucho de su novio, Guido Mazzoni. Su hermano, Matías, le había pedido a través de un video que emitieron al aire que contara su TOC.

“Ese TOC no lo pude superar. Jamás. Ni de chiquita ni de ahora que soy grande. La cama no es para sentarte. La cama es para acostarte cuando terminás todo, estás bañado y limpio. Si te sentás o te apoyás en la cama. No, no, no… Tengo que cambiar todo. Sábanas, frazadas, fundas, todo”, reveló Sol Pérez.

En referencia a su novio, exhibió: “Guido entra y se me sienta en la cama con el jean que trae de la calle… Ay no, no, no…. No lo puedo aguantar. Me da mucha cosa. Y se lo dije 200 veces. Cuando lo hace… No sabés…. Lo quiero matar. ¡Lo quiero matar!”.