Silvina Batakis: “El Gobierno piensa en un federalismo que genere desarrollo equivalente en las provincias”

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior defendió la decisión sobre el cambio de los fondos coparticipables y argumentó que “no es deseable esperar que el criterio sea la devolución de recursos que se generan en la propia jurisdicción”.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, sostuvo hoy que el Gobierno “piensa en un federalismo con una distribución productiva y solidaria” y que “genere índices de desarrollo equivalente en todas las provincias”.

La funcionaria se refirió al régimen de coparticipación al afirmar que “es una particularidad ser un país federal, ya que la mayoría de los países del mundo son unitarios”.

“En todos los países federales hay distintos sistemas y formas de distribuir los recursos que se recaudan nivel federal y uno tiene varios criterios para destinar esos recursos a las provincias”, dijo Batakis a la radio online Futurock.

Al respecto, la secretaria apuntó que “ningún país tiene un criterio devolutivo, es decir, si la provincia de Buenos Aires es la que genera el 40% de los ingresos de la recaudación nacional, no es esperable que ese 40% le vuelva a la provincia”.

De esa manera, “habría un país atomizado en cada una de las jurisdicciones que más aportan, que serían la provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y el resto no tendrían recursos; eso no pasa en ningún país y no es deseable que suceda”, agregó.

“Es claro que el sistema actual no tiene criterios objetivos de reparto, sino que surge de discusiones bilaterales y no multilaterales, como tiene que ser en una ley de coparticipación”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, Batakis señaló que el régimen de coparticipación “tiene muchísimos errores, pero no es deseable esperar que el criterio sea la devolución de recursos que se generan en la propia jurisdicción”.

“La singularidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires es que no pertenece al régimen de coparticipación y ese 1,40% del que se habla de la coparticipación está mal expresado: el Gobierno nacional dispone ese 1,40% para cubrir todos los gastos de la antigua municipalidad de la Ciudad”, aclaró.

Sobre ese punto, añadió que, “de 2003 a 2016 ese 1,4% alcanzó para cubrir absolutamente todo de lo que se había transferido en el momento en que la Ciudad pasa a ser autónoma”.

“De golpe (el expresidente Mauricio) Macri, con un decreto simple, pasa a ese valor a 3,75% y triplica la participación de la Ciudad en los recursos que son propios de la Nación: no son recursos de la masa de coparticipación”, enfatizó.

En cuanto al costo de la Policía en la Ciudad, Batakis dijo que “en 2016, el valor era de 8.000 millones de pesos y Macri le transfirió 17.000 millones”.