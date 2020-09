Sergio Berensztein: “Alberto Fernández está muy desdibujado”

El analista político realizó un fuerte diagnóstico de la actualidad argentina, en un mano a mano en el Instagram Live de Radio Mitre.

El analista político Sergio Beresnztein charló con Martín Aguirre en un nuevo #MitreLive y trazó un duro diagnóstico sobre el presente argentino y la crisis cambiaria y económica que atraviesa el país.

“Hay un retiro masivo de los depósitos en dólares de los bancos, hay una enorme fuga de capitales y de capitalistas, de empresas y de empresarios hay mucha inseguridad jurídica y la gente tiene miedo”, expresó el analista.

En otro tramo del reportaje, Berensztein habló sobre la caída en la imagen de Alberto Fernández: “El presidente está muy desdibujado, el poder real está en manos de Cristina Kirchner, me cuesta recordar un presidente que en 10 meses de gestión esté tan debilitado”. Y agregó: “Me hace acordar a los primeros meses del gobierno de Ricardo Alfonsín”.

Asimismo, el analista hizo referencia los integrantes del actual gobierno argentino: “El Gobierno no para de cometer errores. Entre lo de Guzmán, el Banco Central, el BID, la política exterior que es un desastre, la política de seguridad, lo que está haciendo con la justicia… la verdad que no hay un área donde la peguen. No hay nada donde uno diga que más o menos la están llevando bien. Es un gobierno muy inepto, muy ineficaz“.

“Me imagino un gran quilombo en diciembre, me cuesta llegar, vamos a vivir jornadas muy complejas, la dinámica de la aceleración de la crisis no aguanta, y con este ritmo de salida de dólares del sistema financiero, olvidate” finalizó Sergio Berensztein.