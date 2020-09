Santiago Cafiero: “El macrismo usó la Agencia Administradora de Bienes del Estado como una inmobiliaria”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó contra la gestión del Gobierno anterior al encabezar la firma de convenios para el traspaso de un predio del Estado nacional a AySA y otro a la Universidad Nacional del Oeste.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó la firma de convenios para el traspaso de un predio del Estado Nacional a Agua y Saneamientos Argentinos S.A y otro a la Universidad Nacional del Oeste, junto a Malena Galmarini, presidenta de AySA; Gustavo Menéndez, intendente de Merlo; Martín Cosentino, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Roberto Gallo, rector de la casa de altos estudios.

El Jefe de Gabinete señaló que “a pesar de que este es un gobierno que lleva nueve meses, seis de los cuales fueron en pandemia, nunca postergaron las prioridades y el compromiso que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumieron en octubre pasado, para poner a la Argentina de pie”.

“Estas cosas que nos planteamos hoy acá, son cosas reales, como también era real cuando la ex gobernadora Vidal decía que las universidades en el conurbano ya no tenían sentido porque era ficticio el acceso de los sectores populares a ellas” declaró Cafiero. Y agregó: “Eso no fue un discurso, no fue una postura, sino una realidad del gobierno anterior y por eso desfinanciaron a estas universidades públicas”.

Además, el jefe de Gabinete aseveró: “el macrismo usó durante 4 años a la Agencia Administradora de Bienes del Estado como una agencia inmobiliaria. Este gobierno la piensa como una agencia de desarrollo de tareas prioritarias y esenciales para los municipios de la Argentina”.

Por su parte la titular de Aysa, Malena Galmarini, afirmó que “hoy estamos comenzando el camino de mejorarle la calidad de vida a 100 mil vecinos y vecinas de Merlo. Donde hay sólo campo, se van a juntar dos servicios esenciales para que nuestro país siga creciendo: el agua potable y el saneamiento cloacal y la educación pública”.

Galmarini agradeció además “al presidente Alberto Fernández por estar al pie del cañón y haber tomado la decisión fundamental de que hoy AySA tenga el presupuesto que necesita. Hay muchos que solo ven una canilla y no entienden que detrás de eso hay dignidad y justicia social”.

En ese sentido, Gustavo Menéndez, intendente de la ciudad bonaerense de Merlo, sostuvo que “hoy vinimos a hablar de sueños, de un futuro en conjunto. La vida es el libro de los hechos, no de las palabras vacías. Y hoy estamos dando un paso importantísimo para miles y miles de vecinos de la región”.

Y especificó que “este es un gobierno compuesto por mucha gente que tiene ganas de hacer, que es apasionada de lo que hace, que no se olvida de por qué está en la política y que sabe de dónde venimos y adónde queremos ir como país”.

A la empresa AySA, se le asignó un predio de 50.000 m2 ubicado en Av. Bicentenario y Cuervo, que será utilizado para la instalación de plantas cisternas en el marco del Plan Director de Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua Potable, medida que beneficiará a 100 mil habitantes pertenecientes a las zonas Centro Norte, Merlo Centro Sur, Barrio Covipol, Loma Grande, Reconquista y Arcoiris.

Asimismo a la Universidad Nacional del Oeste (UNO), se le cedió un predio de 195.613 m2 ubicado en Av. Dr. Ricardo Balbín y Castagnari, destinado a un campus universitario como sede propia, que albergará las oficinas del rectorado y administrativas, sectores áulicos, departamentos e institutos académicos, laboratorios, bibliotecas y auditorio, para que puedan hacer uso los 12 mil alumnos de la matrícula actual y proyectando un incremento a 30 mil inscriptos hacia el año 2030.

Ambos inmuebles pertenecían al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Ministerio de Defensa.