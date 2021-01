Sanofi va a producir 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech

El laboratorio farmacéutico francés todavía no ha encontrado una vacuna contra el Covid-19. Mientras tanto, va a dar una mano a su contrincante alemán BioNTech para producir 125 millones de dosis de su vacuna a partir de julio, en su fábrica de Frankfurt para la Unión Europea. El acuerdo fue concluido este martes entre las dos firmas.

La tarea no es fácil y requiere hacerse metódicamente. Para envasar las vacunas se necesita no solo un ambiente estéril sino también una muy baja temperatura. Con esta alianza se espera poner el acelerador a la entrega de unas 100 millones de dosis de tan codiciado bien. Todas están destinadas a la Unión Europea.

