Rubén Proietti: “No podemos decir que la iglesia evangélica está alineada a Cambiemos”

“No podemos decir que la iglesia evangélica está alineada con Cambiemos”, destacó el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Rubén Proietti. De ese modo, el líder de un espacio que nuclea a unas 15 mil iglesias salió a desmarcarse de lo manifestado por los referentes de Una Nueva Oportunidad (UNO), el espacio que lanzaron, como adelantó Letra P, pastores de nueve provincias y pretende integrar formalmente las filas cambiemistas.

Proietti confesó que desconocía la propuesta de UNO, pero rápidamente aclaró que conoce a sus mentores, a quienes definió como “muy buena gente”. No obstante, rescató que el evangelismo penetrara en distintos partidos, incluso en el Frente de Todos. Por otro lado, el dirigente reveló que “no es la única expresión” evangélica que puso primera en la arena política; reconoció como antecesores a Valores para mi País y Gobernar Bien.

-¿Qué opina del lanzamiento de UNO?

-En primer lugar, ni me consultaron. No es que esté mal, pero no puedo hablar de la génesis, yo me enteré por los medios. Sí conozco a las personas, son muy buena gente, eso marca una diferencia. De lo que leí en Letra P vi que ellos declaran que no están detrás de un partido confesional, eso me parece valioso. Lo mismo hizo Cynthia Hotton en su momento con Valores para mi País. Tenemos un montón de evangélicos en distintos partidos. Hoy, justamente, hace un año de una reunión que tuvimos en ACIERA con 80 candidatos a concejales, legisladores, candidatos a consejeros escolares… y estaban casi todos los partidos. No sé si estaba la izquierda; y todos orando para que Dios bendiga al creyente que quiere ser sal y luz en el partido donde va.

-¿Le pareció acertada la decisión de formar un partido?

-Está bien que sean no confesionales, tienen la vocación política, pero no es la única expresión. Te puedo nombrar a Hotton y también a Gastón Bruno, que fue vicepresidente de ACIERA y está al frente de un espacio político que se llama Gobernar Bien, pero no en nombre de ACIERA. Ninguno de estos muchachos lo está haciendo en nombre de ACIERA, lo hacen como cristianos evangélicos, ciudadanos, que quieren volcar lo que saben a la política.

-Los referentes de UNO se sienten más cercanos a Cambiemos…

-Eso lo dicen ellos. Esa mirada la tienen personas de distintos partidos. Yo conozco gente del Frente de Todos que también piensa así, y de otros partidos también. No podemos decir que la iglesia evangélica está alineada con Cambiemos, porque tiene creyentes en los distintos partidos que defienden lo mismo. Tienen todo el derecho del mundo de juntarse con quien quieran.

-¿Cuál fue el tono del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en abril?

-ACIERA se ha reunido con Fernández, Cristina, Menem, Alfonsín, Duhalde… ACIERA es la expresión de un mismo sentir de más de quince congregaciones evangélicas en el país. Es un mismo sentir, coinciden en una serie de cosas, especialmente en el plano espiritual y lo social. Jesús mandó a ayudar, ayudamos; Jesús mandó a orar por los enfermos, oramos; Jesús manda a orar con las autoridades, oramos con las autoridades, del color que sean. Las autoridades pasan, la iglesia queda.

-Los pastores de UNO plantean que el evangelismo viene a ocupar un trabajo que la política dejó de hacer o al menos mermó. ¿Es así?

-Independientemente del juicio sobre la política, si mermó o no, el evangelio nos lleva a visitar a los presos, atender sus necesidades, no solo espirituales. Y se hace todo con dinero propio. El gobierno de Macri, a través de Carolina Stanley, nos pidió la infraestructura, la logística para repartir los alimentos que ellos proveyeron. Fue la primera vez que nos pidieron eso, y ahora se hace con Fernández también. Pero la iglesia siempre ha estado, no es que lo estamos haciendo porque la política no lo hace. Nosotros lo tenemos que hacer porque es un mandato de dios.

-¿Tiene el evangelista una formación peronista no kirchnerista, como plantea UNO?

-Ellos son políticos y pueden hablar ese idioma, nosotros no estamos en ese análisis. Cuando estaba Macri, decían que ACIERA era macrista, después te dicen peronista. Está el que dice que la concepción evangélica es de tipo peronista, yo lo escuché. Pero la iglesia evangélica es iglesia porque Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y sigue las enseñanzas de su cabeza. En la enseñanza hay una libertad total para que uno piense que es más afín a este partido o doctrina. Esto es lo mismo que el matrimonio, uno se casa en cristo, los dos vienen al señor, si después uno adultera, bueno, es responsabilidad de uno.

Por Pablo Fornero – LetraP