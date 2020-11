Rosendo Fraga: “La suspensión de las PASO es un proyecto que surge del Gobierno”

Para el analista, que habló con Susana Maidana para Letra P, la Casa Rosada necesita darle tiempo a la economía antes de enfrentar las urnas. De todos modos, cree que beneficiaría más a la oposición.

-¿Qué opina del pedido de los gobernadores para suspender las PASO?

-La iniciativa de suspenderlas surgió del Poder Ejecutivo y se sumó cerca de la cuarta parte de los gobernadores. Claramente es un proyecto del Gobierno para dar tiempo a que la economía mejore antes de enfrentar las urnas. Las PASO son un sistema discutible y habría que sincerar su debate.

-¿A quién beneficia y a quién perjudica una eventual suspensión de las PASO?

-Beneficia al oficialismo, que es de donde surgió la iniciativa y de los gobernadores que la apoyaron. A la oposición no le conviene por la situación obvia: le da más tiempo al Gobierno para enfrentar las urnas. De todos modos, no parece que la oposición esté dispuesta a oponerse frontalmente. En cuanto a la gente, predomina la indiferencia y no creo que intervenga activamente en este debate.

-¿Se diluyó el espíritu original de las PASO?

-Era fortalecer el sistema de partidos al permitir que el electorado independiente participara en la elección de los candidatos, pero, en los hechos, han terminado transformándose en una suerte de “pre-elección” que asigna posibilidades y probabilidades.

-¿Cree que Cristina Kirchner estaría de acuerdo en que el Presidente avalara la suspensión de una ley que su gobierno construyó?

-La vicepresidenta está interesada en que se realicen las PASO, pero no se opondrá a la suspensión. Que haya sido una ley sancionada en su gobierno no creo que sea un tema que para ella tenga prioridad hoy. Además, el argumento que se usará para la suspensión es la situación excepcional que crea la pandemia.

-¿Qué postura cree que debería tomar el Presidente sobre el tema?

-Siempre es mejor cumplir las leyes vigentes que no hacerlo. La pandemia solo generó postergación, pero no suspensión de algunas elecciones, como acabamos de ver en Estados Unidos, donde los comicios se dieron en fecha pese a la pandemia. Las PASO no son un sistema necesario, pero, si hay una ley vigente, hay que cumplirla.

-¿Cómo impactaría en la interna de Juntos por el Cambio la suspensión de las PASO?

-Mantiene el statu quo y, desde esta perspectiva, beneficiaría más al sector de Macri que al de Larreta. Las PASO posiblemente darían oportunidad a que la influencia política de Larreta tuviera algún tipo de manifestación.