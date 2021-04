Ron Wood reveló que venció al cáncer por segunda vez

El guitarrista de los Rolling Stones confesó que durante el confinamiento social del año pasado superó con éxito un tratamiento de carcinoma, algo que también había logrado en 2017 con una afección en el pulmón.

El guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood, reveló que durante el confinamiento social del año pasado encaró por segunda vez con éxito un tratamiento contra un cáncer.

“He tenido cáncer de dos maneras diferentes. Sufrí un cáncer de pulmón en 2017 y tuve uno de células pequeñas más recientemente con el que batallé durante el último confinamiento”, contó el músico en una entrevista al diario británico The Sun.

El artista, de 73 años, atribuyó su sanación “a un poder superior” y reconoció que llegó a preguntarse si ya era “la hora de decir adiós” a su familia.

“Todo lo que puedo hacer es tener una actitud positiva, ser fuerte y luchar. El resto depende de un poder superior”, expresó Wood.

When I Take Care Of Myself I Can Achieve Anything🙏💜 My new signed, ltd edition affirmation print, in support of @turnup4recovery @CrossRoadsCentr is available here: https://t.co/xvXkew7D6t pic.twitter.com/3KxaAVuPn3

— Ronnie Wood (@ronniewood) April 26, 2021