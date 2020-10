Romina Malaspina le prometió una cita si llegaba al millón de likes, él lo logró, pero ella quiere cambiar de planes

El youtuber Oscu le pidió ayuda a sus seguidores para poder salir con la modelo y conductora, que ahora tendrá que cumplir con su promesa

“¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, le preguntó el gamer y youtuber Oscu a Romina Malaspina y ella, tal vez sin creerlo posible respondió que necesitaba “un millón”. Pero decidido a conquistarla, Nicolás -como es su verdadero nombre- se puso en campaña.

Compartiendo la captura de su charla con la ex Gran Hermano, el joven pidió a sus seguidores en la red social del pajarito: “Hoy por mí, mañana por ustedes”. Lo que esperaba pero no imaginó es que fue solo cuestión de un par de días para llegar al millón de likes, como la rubia le había pedido.

Con su millón, más tarde celebró: “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina”. Sin embargo, con todos los que le dieron like expectantes, la modelo se habría arrepentido de su promesa.

Lo que comenzó como un chiste se le fue de las manos a la rubia que no esperó que su admirador lograra el objetivo. Malaspina explicó en sus redes: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”.

Sin embargo, debido a que hay que respetar la cuarentena, no se trataría de una cita convencional: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita… no sé, virtual, por streaming”.