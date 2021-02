Rogelio Frigerio: “Fuimos el gobierno más débil del último siglo en la Argentina”

El exministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, consideró que “el desafío que tiene por delante la Argentina requiere de un volumen político muy superior al que tuvo Cambiemos, que fue el más débil del último siglo en la Argentina”.

En declaraciones realizadas a TN, el exfuncionario explicó que Cambiemos gobernó “con un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, y cuatro gobernadores sobre veinticuatro”.

“No hay registros de un Gobierno con esa debilidad, y a pesar de eso pudimos lograr gobernabilidad, ser el primer gobierno no peronista en terminar su mandato desde Marcelo T. de Alvear, sacar muchas leyes y evitamos que la oposición sacara leyes contrarias a lo que entendimos que había que hacer”, reflexionó el exfuncionario.

“Sin embargo, eso que fue Cambiemos y que permitió ganar la elección no alcanzaba para los objetivos ambiciosos que nos habíamos propuesto y no hay que volver a cometer ese error. Necesitamos mas generosidad, más ampliación”, agregó el dirigente, quien este jueves se reunió con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

El encuentro se realizó en la sede del PRO, ubicada en Balcarce 412. Allí, los exministros de Mauricio Macri analizaron la situación política y económica del país. “Estamos comprometidos a realizar cambios de fondo que le devuelvan la esperanza, el progreso y el desarrollo a los argentinos”, señaló Bullrich en su cuenta de Twitter.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió hacia los sectores de Juntos por el Cambio que buscan una mayor apertura del espacio, dijo que cree “en la unidad de la oposición, y que es necesario dejar los vedetismos de lado”.

“Es un espectáculo bochornoso el de los políticos echándose culpas por televisión, la gente está cansada de eso. La gente nos quiere ver trabajando para ver si le encontramos una vuelta a los problemas”, expresó el extitular de la cartera política.

También, remarcó que “nadie tiene derecho a tirar la primera piedra, porque todos somos corresponsables de esta situación dramática”.

“No todos con la misma responsabilidad, ya que otros se enriquecieron mientras el pueblo se empobrecía”, completó.

En otro orden, consideró “poco serio” la idea planteada por algunos gobernadores de suspender las elecciones PASO del mes de agosto, al indicar que “lo que está mal es condicionar un cronograma electoral, una ley fundamental en la democracia, para ver si le va un poquito mejor o no al Gobierno en determinado momento y calzar justo la elección ahí”.

Asimismo, consideró que “las PASO son un muy buen instrumento para que la gente decida en cada espacio político quién representa sus ideas, y por supuesto que hay que usarlas. Yo creo que lo que la política hizo mal fue, existiendo las PASO, no aprovechar este instrumento”.

Frigerio planteo que es “pesimista” respeto del rumbo de la economía porque “no aprendemos de los errores y no somos ni siquiera capaces de reconocer lo que hicimos mal”.

“Creer que la inflación no tiene nada que ver con los desequilibrios macroeconómicos es no entender lo que le pasa a la economía argentina. Hay que dejar de buscar culpables donde no los hay, si es el campo o si son los que remarcan precios”, concluyó.