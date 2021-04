Rocío Oliva sobre su supuesto romance con Horacio Cabak: “Que diga con quién la engañó a su mujer”

La ex de Maradona llamó a Polémica en el bar y se mostró indignada por ser vinculada sentimentalmente al conductor. Mirá el video.

Este miércoles Rocío Oliva fue señalada como una de las supuestas tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak. Furiosa, la panelista habló en Polémica en el Bar (América) donde le hizo una insólita exigencia a su excompañero: “Que diga con quién la engañó y se termina acá”.

Sobre el comienzo del programa de América, Cabak desmintió rotundamente la versión, aseguró que Rocío solo fue compañera de trabajo y volvió a pedirles disculpas a su exmujer y a sus hijos. Sin embargo, la ex de Diego Armando Maradona se mostró furiosa.

En comunicación telefónica con el ciclo, Rocío comenzó: “Me supera. No entiendo por qué estoy metida en este problema. Están tirando palos para todos lados. Ayer Belén, hoy Rocío…”.

En esta línea opinó: “Me parece que tiene que decirle a la mujer con quién la engañó así deja de ensuciar a otras mujeres porque si no todos los días va a ser una distinta”.

La panelista se mostró muy afectada con los trascendidos y explicó que ella está en pareja y todo esto le está trayendo problemas. “No puedo pelearme con mi novio o estar mal por lo que dicen. Tampoco tengo por qué dejar que me estén señalando con el dedo y diciendo que me metí con un tipo casado. Es una locura, es una aberración. Es muy feo de lo que se me está acusando”, sostuvo.

Mariano Iúdica le advirtió que minutos antes su compañero habló del tema y la desligó totalmente. Sin embargo, ella insistió en el enojo, por lo que el conductor le remarcó que no era Cabak quien filtraba los supuestos nombres.

Entonces Rocío arremetió: “No, los da la mujer. Y si ella los da es porque algo hay, algo le dice o algo pasa. Que le diga un nombre y se termina el tema acá. ¿Cómo va a andar ensuciando gente así? Solo le pidió disculpas a su mujer y a sus hijos. No es así, a mí también me está haciendo daño esto”.

Rocío remarcó que ella siempre fue profesional y que no merece estar involucrada en semejante escándalo. “Dejemos de dar nombres y ensuciar a mujeres. Que quede claro que no tengo nada que ver. Siempre fue una relación de trabajo, de compañerismo y nada más“, cerró.

Rocío Oliva, en medio de la polémica

La versión comenzó a circular luego de que Denise Dumas dijera al aire de Hay que ver (elnueve): “Recibí esta información de una persona muy cercana al entorno de él. No es amigo, pero podemos decir que se relaciona por el lado del canal, la productora y del trabajo. Es alguien que lo conoce”.

Acto seguido reveló: “Una de las supuestas tercera en discordia que genera este escándalo y que aparecería en las conversaciones de Horacio Cabak sería Rocío Oliva”.