Rocío Oliva renunció a Polémica en el Bar: su polémico reemplazo

La panelista se bajó del programa de América después de los picantes palos que tiraron en el ciclo de Mariano Iúdica sobre ella. La filosa jugada para reemplazarla.



Rocío Oliva renunció a Polémica en el Bar (América) después de los picantes comentarios de Mariano Iúdica sobre la ausencia de la periodista deportiva en su panel. La producción ya piensa en el reemplazo y el nombre de la mujer que trascendió podría tomarse como una mojada de oreja.

Ángel de Brito contó en su cuenta de Twitter que “Renunció Roció Oliva a Polémica”, para luego lanzar el bombazo: “Ya están pensando en Verónica Ojeda. No es una broma”, aclaró.

Renunció Roció Oliva a Polémica.

Ya están pensando en Vero Ojeda.

No es una broma. pic.twitter.com/7do3Kr5Ycb — ANGEL (@AngeldebritoOk) March 14, 2021

Verónica Ojeda, el posible reemplazo de Rocío Oliva en Polémica en el Bar

La posible llegada de Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, al ciclo de América sería una jugada filosa sabiendo que el vínculo entre las ex mujeres de El Diez no es la mejor, aunque Ojeda haya bancado a Oliva cuando ésta fue prohibida en el velatorio del ex astro del fútbol.

Sin embargo, no sería rara su incorporación, ya que el diálogo entre Iúdica y Ojeda es bueno, tal como lo ha demostrado en los últimos días cuando el conductor leyó al aire un contundente mensaje que Verónica mandó a la producción para responder a la embestida de Dalma Maradona en Twitter. Ese día, el 12 de marzo, Mario Baudry estuvo presente en el piso de Polémica en el Bar para hablar sobre la causa Maradona.

Mariano Iúdica, picante con Rocío Oliva por sus faltazos a Polémica en el Bar

La renuncia de Rocío Oliva a Polémica en el Bar llega un día después de que Mariano Iúdica, entre humoradas, lanzó un picante comentario preguntando por el paradero de la periodista deportiva, quien comenzó a ausentarse del programa luego de haberse enfrentado con Claudia Villafañe en vivo.

En uno de los chivos que tiene el histórico ciclo creado por Gerardo Sofovich y producido actualmente por su hijo Gustavo, Iúdica tomó una bolsa de papas fritas de una reconocida marca y recordó que esas eran las que tanto le gustaba comer a la exnovia de Diego Maradona al momento de hacer el PNT (publicidad no tradicional).

Tras la venta comercial, el conductor continuó tirando palitos para la futbolista. “Estos se los comía todos Rocío Oliva”, dijo Mariano Iúdica, a lo que María Fernanda Callejón -protagonista de una versión que indica que casi se agarra a trompadas con la exfutbolista- dijo “ahora me los como yo”. “Por eso no viene más”, agregó Matías Alé, y finalmente el conductor sentenció la crítica hacia la rubia con un reclamo contundente. “¿Donde está? Si la ven, la mandan”, lanzó el conductor dudando del futuro de Rocío dentro del ciclo.

Sin embargo, Rocío continúa yendo a C5N, donde es columnista deportiva en Minuto a Minuto, conducido por Luciana Rubinska y Adrián Salonia, y también sigue en el programa Súper Mitre Deportivo en Radio Mitre AM 790 en la medianoche y fines de semana, y los domingos, de 13 a 15, acompaña a Gabriel Anello por Canal 26 en el ciclo Fútbol sin manchas. Además de seguir compartiendo en sus redes sociales distintas fotos que muestran que sigue con su vida en Bella Vista, en la casa que le regaló Diego Armando Maradona.