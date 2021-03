Renunció Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut

El presidente del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, presentó este lunes su renuncia al cargo tras la viralización en un incidente que protagonizó con la Policía local en la madrugada del domingo y lo anunció en redes sociales, en donde expresó: “Lamento profundamente los hechos acontecidos en la madrugada de ayer en Puerto Madryn y hago un pedido público y sincero de disculpas al personal policial involucrado y a todos aquellos que se hayan visto afectados”.

“Mis expresiones no reflejan mi pensamiento y respeto por la institución policial. Sin duda he cometido un error grave y por ello he presentado ante el Gobernador la renuncia al cargo de Presidente del Banco del Chubut”, expresó luego de la viralización en un incidente que protagonizó con la Policía local en la madrugada de este domingo.

Javier Alvaredo fue demorado por oficiales de Puerto Madryn, a quienes el hasta ahora directivo del Banco Chubut insultó y filmó con su teléfono luego de intentar escapar de un control vehicular, tal como informó esta agencia.

Según se pudo conocer, efectivos a cargo de un control vehicular en la esquina de Roca y Gales intentaron detener el auto en el que Alvaredo, que iba de acompañante. Según el parte policial, los agentes tuvieron que hacerse a un lado para no ser atropellados.

El comisario general de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, explicó que Alvaredo “luego de intentar escapar de un control, intentó agredir a los efectivos y por eso se lo llevó a la comisaría. Se lo trasladó por infracción al código contravencional por el intento de agresiones y de resistirse a la intervención policial”.

Tal como informó ADNSUR más temprano, la policía investigará la “viralización” de un video tras la detención de Alvaredo.