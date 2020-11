Quién es “Pichi” Taylor, la amiga de María Marta García Belsunce que se popularizó a partir de la miniserie

Ese 10 de mayo de 2007, “Pichi” Taylor e Inés Ongay protagonizaron un careo de alto voltaje en el que ninguna de las dos modificó su postura. El intercambio fue el siguiente:

—Inés: A ver, Pichi, con vos, y lo que yo declaro y ratifico es que: “Pagamos para hacer lo que el Gordo quería”. ¿Qué? Que no se la llevaran para ninguna autopsia y que la enterraran en el último horario, punto.

—Pichi: No, no es así. Pero ¿a vos te parece que yo, sin conocerte, te voy a decir semejante barbaridad si yo soy una encubridora? Y arriba doy tu teléfono para decir: “Llámenla a Ongay, que ella va a decir lo que yo dije…”.

—Inés: No importan mis conjeturas ni por qué pienso que lo dijiste.

—Pichi: Vos hacés las conjeturas.

—Inés: Yo ratifico lo que vos me dijiste.

—Pichi: Y yo también estoy ratificando lo que dije. Porque vos también te podés haber confundido. Porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria. Lo que yo quiero decir es que el dolor que esta persona ha causado… Con el diario del lunes hablamos todos.

La acusación de Pichi se volvió viral en las redes sociales. “Necesito que todas mis amigas terminen de ver Carmel para poder decir: ‘Mala nivel Pichi Taylor’ y que entiendan”, escribió la periodista Florencia Alcaraz en Twitter. No fue la única. Durante varios días “Pichi Taylor” fue tendencia. “Pichi Taylor versus la hippie de Bariloche. Dos formas de pararse ante la vida”, sentenciaban. Incluso hubo hasta quienes pidieron un spin off de “Carmel” que se llame “Tomando el Té con Pichi Taylor”.

El día que asesinaron a María Marta García Belsunce, fue Miguel Taylor, el marido de “Pichi”, quien acompañó a Guillermo Bártoli, cuñado de la víctima, a buscar el certificado de defunción. En el juicio además de Miguel, declaró “Pichi” y uno de sus hijos, Santiago Hamilton Taylor. Como si fuera poco, Laura Burgues, hermana de “Pichi”, estuvo investigada por la Justicia, sospechada de vínculos con los narcos mexicanos y el lavado de dinero.

Finalmente, Nora “Pichi” Taylor fue sobreseída de la acusación de “encubrimiento”. Tiempo después, contó el diario Clarín, la mujer aprovechó para viajar a Europa a trabajar como veterinaria de caballos de polo.