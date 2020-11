Quién es Kamala Harris, la primera mujer que será vicepresidenta de Estados Unidos

La senadora es la primera mujer afro y asiático-americana en llegar al Ejecutivo estadounidense. Antes de llegar al Congreso fue Fiscal General del estado de California

A sus 55 años, Kamala Harris hizo historia al convertise en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos. La senadora se presenta como el rostro joven de la gestión de Joe Biden, de 78 años, capaz de tomar al Partido Demócrata de la mano y proyectarlo hacia el futuro.

Un futuro que podría verla romper incluso ese techo de cristal al que aspiraba Hillary Clinton y convertirse, en una carrera de relevos con Biden en 2024, en la primera mujer presidenta.

Ex fiscal de San Francisco primero y luego de California -también en este caso la primera mujer en ocupar estos cargos-, Harris ganó un escaño en el Senado en 2016, año de la victoria de Donald Trump .

Y de inmediato le declaró la guerra al presidente, al no considerarlo como la aspiración de Estados Unidos, y mucho menos representar a millones de mujeres y minorías.

El Senado la lanzó al escenario de la política nacional con los “interrogatorios” del ex ministro de Justicia, Jeff Session, y de Brett Kavanaugh, designado a la Corte Suprema por Trump.

El prestigio que ganó la impulsó en 2019 a considerar postularse para la Casa Blanca: pero aunque puso su corazón y alma en ello, su intento no tuvo éxito y se vio obligada a retirarse.

Las primarias, sin embargo, le dieron la oportunidad de convertirse en un rostro familiar para millones de demócratas, conquistados también gracias a la dura batalla con Biden, ante quien demostró ser una de las rivales más aguerrida.

De hecho, el áspero enfrentamiento entre ellos en el transcurso de uno de los debates siguió siendo recordado: Kamala Harris le recriminó a Biden haberse complacido de la colaboración con dos senadores segregacionistas en la década de 1970.

No contenta con ello, dijo que conocía a una niña negra que afortunadamente había podido ir a una escuela mejor gracias a un servicio de autobús escolar para las minorías que viven en los barrios más desfavorecidos, un servicio al que -recordó- el propio senador Biden se había opuesto. “Esa chica era yo”, dijo entonces.

Antes de 2016 Kamala Harris ya había llamado la atención de Barack Obama, quien la calificó como la fiscal estadounidense más bella. Un comentario que la había enfurecido lo suficiente como para pedir, y obtener, las disculpas del entonces presidente.

Culta e impulsada por la multitud, muchos la llaman la “Obama mujer”, un sobrenombre que nunca la asustó y que no le impidió hacer críticas al ex presidente por sus políticas sobre la inmigración.

“No estuve de acuerdo con mi presidente” y con la orden de deportar a cualquier inmigrante sin documentos, dijo durante un debate en las elecciones primarias.

Ante la tradicional familia estadounidense Biden, Harris tiene otra, familia moderna y ensamblada. Casada con Douglas Emhoff, quien podría convertirse en el primer segundo caballero de la historia, Harris no tiene hijos propios, pero es la “momala” (madrasta) de Cole y Ella, las hijas que su esposo tuvo de su primera esposa.

“He tenido tantos títulos en mi carrera pero Momala siempre será el que tenga más significado”, confesó Kamala Harris.

