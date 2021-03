¿Qué dice el acuerdo que firmaron antes de que naciera Matilda?

El economista Martín Redrado y la modelo Luciana Salazar contrataron a Ana Rosenfeld para que lleve adelante los papeles para la subrogación de vientre

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar parece no tener fin. Luego de que la rubia estallara en Twitter después de que circularan algunas fotografías del economista junto a una misteriosa mujer en Miami, se conocieron nuevos detalles sobre algunos acuerdos que tendrían entre ellos.

Durante la emisión de esta tarde de Intrusos, Paula Varela contó que mantuvo una conversación con Ana Rosenfeld en donde la abogada le contó qué pasó durante el nacimiento de Matilda, la hija de Salazar.

“Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes, que ellos la buscaron de común acuerdo para que ella hiciera el contrato de subrogación de vientre, que es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema’”, contó Paula Varela.

Según reveló la periodista, Redrado le dio algunas indicaciones a Rosenfeld. “Lo que siempre le pidió Martín a Ana es que por favor ella esté al tanto de que a Luciana no le falte nada y no le pase nada. Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, no estuvo”.

Minutos antes, Adrián Pallares contó una sospecha que tendrían desde el entorno de Redrado con respecto a Matilda. “La gente que rodea a Martín Redrado va más allá. Están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él, porque si no a Redrado no le sacás un peso”, afirmó el periodista, asegurando que tenía fuentes concretas.

“Esa es la frase de la gente que conoce mucho a Redrado, que si no fuera el padre de Matilda, no pagaría ni un peso”, repitió mientras sus compañeros recordaban declaraciones del economista en donde él afirmaba no ser el papá de la niña, pero sí haber participado del proceso para cumplirle el sueño de ser madre a su exnovia.

Esta misma tarde, durante la emisión de Hay que ver, Majo Martino reveló cuál sería la cifra que Redrado le pasa a Salazar todos los meses. “Luciana le hizo firmar un contrato a Martín Redrado en donde le pasa todos los meses 13 mil dólares. Es en concepto de un arreglo que tienen entre ellos, así como él le pagó la subrogación de vientre, está esto”, contó la panelista.

“Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”, agregó Martino y aseguró que Rosenfeld es testigo de todo, ya que ella estuvo presente en la firma del contrato.

Durante la tarde, Ángel de Brito publicó a través de su cuenta de Twitter la foto de un documento legal en donde Redrado le prohibía a Salazar hablar sobre su familia. Sin embargo, Luciana asegura que ese escrito es viejo y que actualmente no hay ninguna cautelar vigente.

“Ángel, primero que ahí dice intimidad de su familia, no de mi vida con el. Y caducó, su hija ya no es menor de edad”, le respondió la rubia a través de sus redes sociales. “No es mi opinión, es lo que manda su abogado. Es mucho más extenso que lo que publiqué”, contestó el periodista, pero ella volvió a negarlo. “No dije que era tu opinión, solo te contesto como es. Te pasaron algo viejo y que caducó”.