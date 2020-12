Pusieron en venta el destructor que lideró el desembarco en las Islas Malvinas

El ARA Santísima Trinidad lideró el desembarco en Puerto Argentino el 2 de abril de 1982. Iba a ser convertido en buque museo pero por falta de mantenimiento quedó semi hundido en un muelle de la base naval de Puerto Belgrano durante la gestión de Cristina Kirchner.

El histórico buque que desembarcó las primeras tropas en la recuperación de las Islas Malvinas en la noche del 1º de abril de 1982 dejará de ser parte del patrimonio estatal, por lo que podría terminar su historia como chatarra. Se trata del ex-Destructor A.R.A. Santísima Trinidad, que estuvo casi tres años semihundido en la dársena de la Base Naval de Puerto Belgrano por la rotura de una válvula.

A través del Decreto 1017/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández declaró “en desuso” a la embarcación y facultó a la Armada “para que proceda a su enajenación definitiva del patrimonio del Estado Nacional”.

El Santísima Trinidad fue construido en el Astillero Naval Río Santiago a comienzos de la década de 1970 y guarda una riquísima historia. Durante su construcción fue atacado por Montoneros, lo que demoró su finalización, y luego de su armado en territorio argentino, en abril de 1981 fue trasladado a la Base Naval de Portsmouth, en Inglaterra, para que los británicos concluyeran los detalles técnico de la puesta a punto de los sistemas de radares y de armas: tan solo tres meses después de haber regresado al país, encabezó las acciones militares para recuperar las Islas Malvinas.

El destructor integró la “Operación Rosario” y en la noche del 1º de abril de 1982 fue la primera nave en tocar suelo isleño y desembarcar tropas argentinas. La última navegación del buque fue en junio de 1989: en 2004 fue radiada, es decir que se procedió al retiro de los elementos y materiales que pudieran servir en otras embarcaciones. A partir de 2005 y ante la posibilidad de que sea desguazado, vendido como chatarra o utilizado como blanco en ejercicios militares navales, veteranos de la Guerra de Malvinas pidieron al Gobierno que utilizara la nave como buque museo, al igual que la Fragata Sarmiento.

Sin embargo, las gestiones a tal fin con distintas municipalidades no arribaron a buen puerto, algo que asentó el Gobierno este jueves en el decreto: “La concreción de la enajenación de la Unidad Naval precitada se vio demorada toda vez que existieron múltiples tratativas con autoridades municipales de distintas comunas con el objeto de convertirla en Buque Museo, sin que las mismas prosperaran”, señala el texto publicado en el Boletín Oficial. Producto de su falta de uso y deficiencias en la conservación, una válvula de seis pulgadas se rompió en enero de 2013 y provocó su hundimiento en la dársena de la Base Naval de Puerto Belgrano, ubicada en el partido bonaerense de Bahía Blanca.

El ARA Santísima Trinidad estuvo semihundido en la base de Puerto Belgrano.

El Santísima Trinidad estuvo semihundido durante casi tres años, hasta que a mediados de diciembre de 2015 fue reflotado. “Con motivo de su hundimiento parcial en el muelle, acaecido en el año 2013, el deterioro natural sufrido desde la fecha de su construcción se vio acelerado debido a las tareas propias inherentes al salvamento y a la exposición a los factores adversos hidrometeorológicos, que incrementaron el proceso de corrosión generalizada que la afecta”, se explicó en el decreto.

Asimismo, también se indicó que durante la gestión de Mauricio Macri, en 2017, se había definido su “remolque y hundimiento con honores”, algo que las actuales autoridades de la Armada descartaron por “el riesgo de acaecimiento de un nuevo accidente, del esfuerzo humano y de las erogaciones que ello exigiría”.

“Por el grave estado de deterioro en que se encuentra, resulta imprescindible -en mérito al interés general comprometido-, declararlo en desuso y autorizar su enajenación del patrimonio del Estado Nacional conforme a las normas legales vigentes”, justificó el Gobierno.