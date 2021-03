Pilar Smith contra Duki, el novio de Brenda Asnicar: “¿Fuma tanto que no lo deja pensar?”

Cuando Duki asistió a un evento con su novia, Brenda Asnicar, reaccionó de forma violenta ante la prensa; pegó manotazos y se mostró súper fastidioso con los camarógrafos. Claramente, su actitud generó polémica.

Luego de que en Implacables (El Nueve) lo criticaran, después de que el trapero los esquivara con brutalidad para no darles una nota, Pilar Smith reflexionó sobre lo ocurrido y lo fulminó ¿haciendo referencia a su consumo de marihuana?

“Lo que hizo es de violento. Agredir de esa forma a los periodistas que están trabajando es de violento. Repito: están trabajando. Y no hay nada que me moleste más que se agreda a los trabajadores, que ante todo merecen respeto y como mínimo ser bien tratados porque trabajan para la gente. Estaban en un lugar público… ¿Pero qué le pasa que agrede a los periodistas? ¿Fuma tanto que no lo deja pensar? Estoy indignada con este personaje cuyas letras son paupérrimas”, expresó en El Espectador (CNN Radio).

Sin embargo, no dejó el tema ahí. Muy enojada por su actitud, cerró describiéndolo con dureza. “Es un maleducado, un desaliñado. Es totalmente repudiable lo que hacen estos artistas que son buena onda nada más cuando necesitan promocionar algo. Son maltratadores. Estoy indignada y lo lamento por la telentosísima y hermosísima Brenda Asnicar, que estaba casada con un colombiano y se la veía divina. En cambio, ahora la veo… Bueno, mejor no hablar porque no quiero que me levanten en todos lados”, sentenció, sin filtros.