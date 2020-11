Pichetto: “Hay mucho rencor contra Macri”

El excandidato a vice dijo que “en Juntos por el Cambio no hay un reconocimiento” a la figura del expresidente. “Hay mucho rencor acá”, disparó.

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, salió al cruce de los recientes dichos de Elisa “Lilita” Carrió que había considerado que el expresidente Mauricio Macri “ya fue”. “Macri no fue. Alguien que tiene 30 puntos, tiene una historia, fundó un partido, es el dueño de un conjunto ideas, y lo conocen en el pueblo más recóndito del país”, afirmó Pichetto en diálogo este sábado con radio Mitre.

En ese sentido, indicó que “hay mucho rencor acá y realmente en Juntos por el Cambio no hay un reconocimiento. Si hay un diálogo en la Argentina, el líder del espacio opositor, que fue Presidente, que se retiró con el 40%, es Mauricio Macri, no hay ninguna duda”.

En la semana, la ex diputada y líder de la Coalición Cívica señaló estar “enojada” con el otrora jefe de Estado por considerar que le “faltó el respeto”. A su vez, respaldó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien definió como “el futuro”.

“Ahora estoy enojada con Macri porque me faltó el respeto. No tengo ganas de hablar con él. Ya fue. A mí nunca me permitieron, con una formación enorme, ser presidenta. A él le permitieron y nosotros acompañamos. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes”, resaltó Carrió, quien fue anfitriona este viernes de una reunión con María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta.

Ante eso, Pichetto aseguró que “Larreta siempre ha tenido una posición más dialoguista, nadie discute eso, hay mucha ansiedad”.