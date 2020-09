Pepe Mujica a los argentinos que se van a vivir a Uruguay: “Van a salir esquilados”

En ese contexto, lanzó una dura advertencia: si “quieren venir por lana, van a salir trasquilados”. Uruguay, manifestó el mandatario, “es muy chico y ustedes tienen soñadores muy grandes”.

Mujica no duda de que los argentinos, como hicieron en el pasado, podrán salir de la crisis económica que atraviesa el país. “Siempre dije que en economía hay que estudiar a nivel mundial, pero en particular la Argentina. Como soy un viejo, ya la vi muchas veces: a veces se dice que está fundida y sale a tirar manteca al techo y darle para adelante, es notable”, afirmó en diálogo con El Destape Radio.

Cuarentena en Argentina

En una abierta crítica a las manifestaciones anticuarentena que se desarrollaron en Argentina, opinó: “Se lo dije del primer día a Alberto Fernández ‘qué changa que te agarraste’, porque por momentos la sociedad argentina es inexplicable”.

“Cuando vi a los que quemaban barbijos en Argentina no lo podía creer. No es una cuestión de izquierda o derecha, es una enfermedad. La Argentina es grandiosa, siempre es capaz de presentarnos una sorpresa, algo no prevista”, manifestó.

Elecciones

Acerca de las elecciones municipales de Uruguay, Mujica explicó que “territorialmente perdimos terreno, pero electoralmente estamos igual que hace dos meses”.

Este domingo, el Frente Amplio se quedó con los dos distritos electorales más importantes del país, Montevideo y Canelones. También retuvo Salto. Sólo estos tres departamentos concentran unos 2,2 de los 3,5 millones de habitantes de todo Uruguay.

A pesar de los buenos resultados en los principales distritos del país, el Frente Amplio no pudo retener los departamentos de Rocha, Río Negro y Paysandú, que pasarán a ser gobernados por intendentes de la coalición liderada por el Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou, que en total se quedó con 15 de los 19 departamentos.