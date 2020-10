Pep Guardiola a Bielsa: “Es la persona que más admiro en el mundo del fútbol”

El entrenador del Manchester City elogió al del Leeds United. Este sábado se enfrentan por la cuarta fecha de la Premier League. Mirá el video.



La Premier League de Inglaterra iniciará este sábado su cuarta fecha con un partido esperado: el Leeds United del argentino Marcelo Bielsa recibirá al Manchester City de Pep Guardiola, quien declaró su admiración pública por el entrenador rosarino.

El encuentro será a partir de las 13.30 (hora argentina), con televisación de ESPN, y el Leeds intentará mantener su racha victoriosa de dos triunfos en fila, luego de haber perdido en el debut ante Liverpool.

City, en tanto, viene de ser goleado en casa por el Leicester y apenas tiene tres puntos, aunque debe un encuentro por la primera fecha.

Con su habitual modestia, Bielsa, en conferencia de prensa el jueves, había reconocido que no se sentía el “mentor” de Guardiola, quien lo visitó en Argentina antes de convertirse en el entrenador del Barcelona, que lo catapultó a la historia del fútbol.

“De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es él. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”, aseguró Bielsa.

Guardiola, este viernes, reconoció que el rosarino “probablemente sea a quien más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona“.

“Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo”, analizó.