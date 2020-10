Paul Auster: “Si Trump sigue en el poder, cualquier apariencia de democracia va a desaparecer”

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el escritor estadounidense Paul Auster, que lidera el movimiento “Escritores Contra Trump”, sostuvo que si el actual jefe de Estado “sigue en el poder, cualquier apariencia de democracia va a desaparecer” y declaró que el “defecto mortal” de su país es el “racismo” frente a la diversidad cultural.

En una extensa entrevista con el diario español El País, el autor de “La trilogía de Nueva York”, uno de los escritores estadounidenses más populares y exitosos de su generación, argumentó las razones de su rechazo al actual Presidente y explicó los motivos de su activa participación política de cara a las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre en el movimiento que lidera junto a la escritora Siri Hustvedt.

“Si los escritores somos buenos en algo, es en expresar las ideas en lenguaje claro y conciso. Los escritores somos ciudadanos, y muchos de nosotros entendemos lo importante que son estas elecciones. Así que decidimos unirnos en un grupo y debatir lo que podemos hacer para contribuir a derrotar a Trump. Decidimos que era tarde para tratar de persuadir a nadie, así que nos concentramos en movilizar a la gente para votar. Porque todo se reduce a votar”, explicó sobre las acciones que impulsan desde “Escritores Contra Trump”.

Consultado sobre si éste es el momento de su vida de mayor exposición y participación política, Auster respondió: “Siempre he estado implicado, pero nunca tan activamente como ahora. Porque siento que el futuro entero de América está en juego. Si Trump sigue en el poder, cualquier apariencia de democracia va a desaparecer. Y vamos a ser un país diferente, un país autoritario. Es una posibilidad muy fea. Y trato de hacer lo que pueda para que no suceda”.

Según las declaraciones del escritor, en los últimos cuatro años las políticas de Donald Trump dejaron un país “más débil y más dividido de lo que ha estado probablemente en los últimos 150 años”, mientras que “el desmantelamiento de la estructura entera de lo público en EE UU se ha acelerado de maneras que no hemos visto hasta ahora. Tenemos una agencia de protección del medio ambiente que no quiere proteger el medioambiente. Tenemos una secretaria de Educación que no cree en la escuela publica”.

“Mucha de la gente que está sufriendo más sus decisiones les está apoyando por razones muy complejas, que tienen poco que ver con la política, y todo que ver con lo que podemos llamar una guerra cultural americana”, argumentó Auster en la entrevista realizada por Pablo Guimón para el medio español.

¿Por qué les gusta Trump? “Porque les hace sentirse bien sobre sí mismos, y los demócratas les hacen sentirse mal sobre sí mismos. Es una manera cruda de verlo, pero es comprensible. Por eso le votan. Igual que Hitler les hizo a algunos alemanes sentirse bien sobre ellos mismos. Es una hostilidad furiosa y resentida hacia una sociedad cambiante. América es un país de inmigrantes, de gente de todos los orígenes, colores de piel, religiones, culturas. Muchos celebramos esa diversidad, pero otros no”.

“Todo en la historia de Estados Unidos vuelve siempre al racismo, es el defecto mortal de este país”, manifestó el escritor, luego de considerar que “la reacción” al ex presidente, Barack Obama, “desató un racismo” tan “profundo” ya que “reveló las fallas geológicas de nuestro país. Y alimentó esa guerra cultural que Trump ha estado liderando estos cinco años, desde que inició su carrera presidencial”.