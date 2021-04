Pampita contó por qué todavía no hizo nudismo en la playa

La conductora y modelo explicó cuál es su máximo temor en una playa nudista

Todo comenzó después de que en Pampita Online recordaran una anécdota de Guillermo Andino y su mujer Carolina Prat en la que se encontraron en la playa nudista de la isla Saint Martin con otra pareja que les pidió una foto y les habría hecho una propuesta un tanto indecente.

“No me imaginaba esta desenvoltura”, comentó divertida la conductora. Luego, recordó que durante un viaje a Ibiza (España) le ofrecieron ingresar a la playa sin ropa. “Me dijeron ‘hasta acá es familiar’ pero a un metro está todo el mundo desnudo y podés pispear”, contó la modelo.

Pícaro, Gabriel Oliveri, integrante del programa, le consultó: “¿Y vos Caro, te animaste a ir a una playa nudista?”. Muy sincera, Pampita remató con humor: “Me da un poquito de vergüenza. Me da cosa, no sé… o lo higiénico, si se me mete un alga o algo. Es cuestión de acostumbrarse. A mí me gusta estar bien protegida pero capaz que es algo que probás y no volvés más”.