Padre Pepe: “El aborto no estaba en la propuesta del Frente de Todos, me siento decepcionado”

El cura villero reveló que votó a Alberto Fernández, sin embargo cuestionó como el Gobierno impuso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo: “Es una puesta es escena como hizo el macrismo”.

El cura villero José María “Pepe” Di Paola, sacerdote cercano al Papa Francisco, volvió a cuestionar al Gobierno por impulsar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo en medio de la pandemia y -según consideró- sin los tiempos adecuados para dar una discusión seria. “Es una puesta en escena como hizo el macrismo”, sentenció.

“Es una desubicación hoy día plantear el aborto”, expresó en diálogo con Luis Novaresio en el programa Animales Sueltos (América) y agregó que “además no es un debate, sino una puesta en escena”.

El sacerdote que trabaja en las villas de José León Suárez aclaró que no se opone a que se discuta el proyecto, pero que considera que no en el actual contexto: “En medio de una pandemia, donde estamos trabajando, armando comedores, entregando viandas, preservando y cuidando la vida, ¿Por qué en 10 días tenemos que decidir un tema que es tan importante?”

El Padre Pepe recordó que habló en la Cámara de Diputados en 2018 cuando se abrió la discusión durante la gestión de Cambiemos: “Yo no cambio de acuerdo a quién esté en el gobierno, se lo dijimos a Macri y lo digo ahora”.

El cura villero comentó que estuvo intercambiando cartas con el Papa Francisco, quien le planteó que “es un problema humano, hay vida o no hay vida”. En ese sentido, Di Paola reafirmó que “tiene que haber una discusión seria de científicos” y dejó en claro su postura: “Si hay vida, hay una persona que tiene todo el derecho a nacer”.

Por otra parte señaló que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández encararon el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de visitas de representantes del Fondo Monetario Internacional: “Macri lo instaló cuando vino Lagarde (Christine), ahora ante la visita del FMI”. “Sabemos que los organismos de préstamos tienen una intencionalidad que tiene que ver con la reducción de la población”, consideró.

No está a favor de legalizar el aborto, pero tampoco criminaliza a la mujer que lo practica: “La mujer que aborta la atendemos nosotros, generalmente va a los barrios, a un cura, es una herida muy grande para ellas”.

El Padre Pepe reveló que en las elecciones de 2019 votó a Alberto Fernández, sin embargo que el Presidente haya impulsado este debate en el Congreso lo decepcionó y opinó que el Gobierno “está equivocado” en la forma en la que encaró el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

“No estaba en la propuesta del Frente de Todos, yo lo voté y me siento decepcionado”, declaró e ironizó: “Es un frente para algunos”. De cara al debate del próximo martes 29 en el Senado donde el oficialismo buscará la sanción definitiva, Di Paola analizó que “los senadores tienen que votar representando a sus provincias, que en su mayoría están en contra del aborto”. “Capáz después del debate digan que si, pero ellos tienen que representar a su gente no a si mismos”, agregó.

Al insistir con que al igual que Macri, el gobierno de Alberto Fernández hizo de esta iniciativa una “puesta en escena”, justificó: “Esta intervención no permite un debate serio, hay que buscar tiempos prolongados, que haya un mes de discusión con científicos, con gente que sepa, pero no lo quisieron”.

Luego al ser consultado por la figura de Cristina Kirchner, el Padre Pepe destacó “ella si puede cambiar esa realidad porque tiene una sensibilidad que ojalá pese al momento de la decisión”.

Luego opinó que “el Papa se debe sentir perplejo” por como el Gobierno impuso este tema en el contexto actual. “Quisiera no seguir el debate en este tiempo y retomarlo con la seriedad que corresponde. Ni el gobierno de Macri, ni este lo han hecho. No podemos discutir en medio de una pandemia, donde todavía no trajeron las vacunas, ¿Por qué se tiene que charlar ya, ahora, en medio de la pandemia y la Navidad?”, concluyó.