Nati Jota habló de la “icardiada” de Ivana Nadal con su ex

La periodista se refirió a la “Icardiada” de la modelo con su ex Bruno Siri, y reveló que tuvo un diálogo con el rugbier al enterarse.

Luego de que salgan a la luz distintas pruebas que ponen en evidencia un affaire entre Ivana Nadal (29) y Bruno Siri (26), ex de Nati Jota (26), la influencer dio su punto de vista y se refirió a la traición de su supuesta “amiga”.

“En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, dijo Nati consultada por Paparazzi sobre el posible romance entre su ex, del cual se separó hace solo 9 meses, y su “amiga”, tal como Nadal dijo en más de una ocasión.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, sostuvo luego Nati, quien no confirmó el romance y luego sostuvo que no le afecta tanto en el plano emocional: “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba”.

Ivana le dio “like” a muchos posteos del rugbier, ex de Nati Jota. PIN IT

Al final, se refirió a la relación actual que mantiene con su ex: “La relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”, y admitió que tuvo una charla con él por este tema: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mi”.