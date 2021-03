Murió el humorista Carlos Sánchez después de pelear diez años contra el cáncer

El querido artista de 68 años falleció tras permanecer un mes internado en el Sanatorio Otamendi.

El querido humorista Carlos Sánchez murió a los 68 años después de luchar durante diez años contra el cáncer. El artista falleció el martes a las 6:45 de la mañana tras permanecer internado durante un mes en el Sanatorio Otamendi, donde realizó un tratamiento con morfina.

En el año 2010, a Sánchez le diagnosticaron un cáncer que comenzó en el riñón que se propagó e hizo metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en cadera.

A pesar de los constantes tratamientos a los que se sometió Carlos, el humorista no logró vencer el tumor que se generó en la cadera: “Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, había expresado en septiembre de 2019 en diálogo con Teleshow.