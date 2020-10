Murió el cantautor Gabo Ferro

View this post on Instagram

Hace 15 años cantaba esta canción y en algunos sitios hasta se levantaban y se iban del recital. Y tan solo 15 años más atrás la #organizacionmundialdelasalud eliminaba a la #homosexualidad y su universo de su lista de enfermedades. Para aquellxs que dicen que la historia es pasado… una de nuestras #cancionesdeamor que más quiero: Costurera y Carpintero. A por todo lo que falta!!! ABRAZOS hermosxs! Cuando crezca seré un prodigioso carpintero un hombre poderoso de mirada serena con cuerpo de niña curiosa y atenta Colmare mi antojo y construiré para mi mismo mis propias muñecas solo con mis dedos lijare su piel Para que guardemos la resina fresca Me enamorare de una buena costurera una mujer diestra, una buena mujer con cuerpo de niño y manos bien dispuestas Yo la amare y la protegeré de todo el terror de la naturaleza ella me amara y coserá para mi los mejores vestidos para mis muñecas Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le griten niño costurera dirá que nada importa si estamos enteros niño costurera y niña carpintero