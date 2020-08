Mirta Wons contó que la pandemia la dejó sin trabajo y que vive de plata prestada

La actriz aseguró que tuvo que pedir dinero prestado para poder sobrevivir durante esta cuarentena.

Uno de los rubros que más sufren las consecuencias económicas del parate que trajo la pandemia es el de los artistas. Mirta Wons, en diálogo con Nicolás Peralta para la revista Pronto, habló de este momento tan difícil que atraviesa, mientras su cara volvió a la pantalla diaria gracias a la exitosa vuelta de Floricienta a las tardes de Telefe, a 16 años de su estreno.

Si bien la actriz dijo que intenta mantenerse positiva, aseguró que la preocupa y angustia ver parada la industria del espectáculo.

“Al principio, como a todos, nos arrasó. Te preguntás hasta dónde me pasa a mí y hasta dónde le pasa al otro. O hasta dónde me pasa porque soy actriz y no tengo trabajo”, contó. Y agregó que le “revienta” la palabra “reinventate”. “Me revienta porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar, no es que me gusta la camarita. Necesito actuar, ¡es sangre en las venas!”, aclaró.

Mirtha indicó que ya antes de la pandemia venía muy flojo el panorama para ella y sus colegas, por la falta de ficción. “Teatro el año pasado no hice. Doy gracias todos los días a Dios primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos”, dijo.

A la hora de expresar sus sentimientos, Wons aseguró que, más en estos tiempos de cuarentena, es “el monumento al llanto”. “Vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamadas. Tratar de hacer proyectos es muy raro”.

¿Y hacer proyectos vía streaming? “Aunque veo cosas, me cuesta hacer espectáculos por ahí. Hice un par de vivos pero está difícil de proyectos”, dijo. Y comentó que tiene un emprendimiento de decoración con una amiga, que la tiene entusiasmada.

“No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar”, agregó.

En este sentido, habló de una fantasía que se tiene acerca de los actores: que trabajan y ahorran “para un año”. “¡No, no! Nuestro laburo es muy discontinuo y los actores que están en la TV son dos. El resto estamos en la lona. Es un trabajo muy discontinuo, entonces cuando pegás un laburo estás pagando deudas o te quedaste atrasado”, indicó, desmitificando lo que se piensa.

“No hay ninguna posibilidad de que podamos hacer en este momento una obra de teatro o una ficción, donde tenés que expresar amor a un metro y medio de distancia. Habrá que ver cómo sigue esto porque va para largo. No es que sale la vacuna y listo”, expresó Mirta, que además de en Floricienta se la puede ver en la ficción Sí solo sí en la Televisión Pública.