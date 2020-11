Michael Fox: “Mi memoria a corto plazo está destruida”

A días de presentar su nuevo libro de memorias, el actor habló de las dificultades a la hora de realizar algunas actividades como la actuación o el dibujo y cómo enfrenta la pérdida de memoria a corto plazo.

Michael J. Fox, el actor de 59 años que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a principios de los 90, presentará el próximo 17 de noviembre un libro con sus memorias y confesó que “todo se reduce a escribir” ya que su “memoria a corto plazo está destruida y actuar se está volviendo más difícil”.

“Mi habilidad con la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto”, dijo el actor sobre los problemas de memoria que padece a causa de su patología, según informó la agencia DPA.

Así es que el próximo 17 de noviembre saldrá a la venta “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality” (algo así como “No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad”), sus nuevas memorias.