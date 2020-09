View this post on Instagram

Si estás entrenando y queres un suplemento ideal que te acompañe para la pérdida de peso, Lipo Cla es perfecto! Ideal para definir y mantener la masa muscular. Lo conseguís con mis amigos de @vitalmass que tienen lo mejor para nutrir tu cuerpo. . #lipo6cla #quemador #quemadordegrasa #suplementos