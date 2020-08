Mica Viciconte al borde de la censura

View this post on Instagram

ℙ𝕒𝕣𝕒 𝕤𝕖𝕣 𝕗𝕖𝕝𝕚𝕫 𝕙𝕒𝕪 𝕢𝕦𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕠𝕔𝕖𝕣𝕤𝕖, 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕣𝕖𝕟𝕕𝕖𝕣𝕤𝕖 𝕪 𝕒𝕔𝕖𝕡𝕥𝕒𝕣𝕤𝕖. 𝚀𝚞𝚎 𝚝𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚞𝚗 𝚑𝚎𝚛𝚖𝚘𝚜𝚘 𝚍𝚒𝚊!!! ☀️ ℙ𝕙 @samuelganembeauty Todos mis maquillajes son de @approfessionaloficial