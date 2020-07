Mayra Mendoza dio positivo al test de Covid-19

La intendenta de Quilmes se encuentra en buen estado de salud y permanecerá aislada al igual que parte de su equipo.

Los funcionarios y funcionarias de la Provincia de Buenos Aires continúan engrosando la lista de contagios de coronavirus. Esta vez fue el turno de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien este sábado por la noche anunció que le había dado positivo el hisopado y que permanecería aislada en su casa como parte del protocolo sanitario.

“Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, aislada desde hace 48 horas. Sabemos que el contagio es una posibilidad para quienes tenemos la responsabilidad de seguir adelante con nuestras funciones. Pero quiero aprovechar para pedirles a todos y todas que se sigan cuidando, que quienes no tengan que salir por una razón imprescindible no lo hagan, y que quienes deban hacerlo salgan tomando las medidas de cuidado. Son momentos difíciles, sigamos unidos en esta pelea”, comunicó Mendoza a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Quería contarles que di positiva de coronavirus. Por lo tanto voy a mantenerme aislada como indica el protocolo sanitario. Durante estos días, seguiremos trabajando de forma remota, por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes. #MásUnidosQueNunca ❤️ pic.twitter.com/ReGjVhHTgu — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 25, 2020

Mayra Mendoza es la cuarta intendenta bonaerense en contagiarse de coronavirus. El viernes ya había anunciado que se aislaría de forma preventivaante la noticia de que un asistente con el que había tenido contacto estrecho había dado positivo de tener el virus. Cuando comenzó a sentir algunos síntomas, se realizó el hisopado y el mismo terminó dando positivo.

“Como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos. Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, anunció la intendenta a través de un comunicado.