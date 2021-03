Maximiliano Guerra criticó al lenguaje inclusivo

Maximiliano Guerra expresó enfáticamente su rechazo hacia el lenguaje inclusivo (también conocido como lenguaje no binario, no sexista o lenguaje incluyente). En ese sentido, quien supo ser una de las estrellas más importantes del Teatro Colón compartió a través de su cuenta de Twitter una cadena que mensajes que datan de julio pasado. Tras la publicación, los usuarios de la red social del pajarito explotaron con comentarios de los más diversos.

“Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: “Todes les abuelites serán atendides pronte (¿lenguaje inclusivo?). No me gustó y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada”, comenzó la historia que replicó el bailarín.

Y luego continuó de lleno con el relato: “Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces hablé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUA de señas, saber BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones. Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión”.

Finalmente, el último tuit le dio un cierre a la potencial anécdota reazaba: “Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada. *Yo lo copié, si pensás igual, hace lo mismo”. Junto a este mensaje, Maximiliano Guerra expresó (en letras mayúsculas) “Sí a la verdadera inclusión”.

La publicación del artista rápidamente contó con más de 3 mil “me gusta” y los usuarios de Twitter tampoco dudaron en manifestar su pensamiento a través de la plataforma.

“Necesito que te grabes hablando en lengua de señas o leas en braille. Como si supieras…. inútil”, manifestó una mujer al respecto. “Tiene un año el chiste, ni el Rincón del vago se animó a tanto”, afirmó otro usuario de la red social. “Primera vez que veo un bailarín que sabe Braille”, manifestó otro.

De todos modos, la totalidad de los comentarios del posteo no fueron negativos o irónicos. Hubo quienes apoyaron al maestro de la danza. En ese sentido, al menos una seguidora respaldó al exbailarín. “Perfecto Maximiliano, el lenguaje inclusivo que inventaron es lamentable”, le escribió.

La respuesta de Maximiliano Guerra a quienes lo burlaron

Entre tantas respuestas, hubo una que llamó particularmente la atención del coreógrafo. A tal punto, que hasta decidió contestar.

“Me imagino el braille en una tablet y pienso… ¿Es pelotu.. y se convenció que los pelo…s somos los que lo leemos?” escribió una usuaria.

Acto seguido, el coreógrafo compartió una foto a modo de respuesta. Aquella es una noticia de un portal en donde se informa acerca de la existencia de una Tablet con pantalla de braille diseñada para personas ciegas.

No conforme con eso, Maximiliano Guerra agregó un último tuit a la cadena que dio origen a todo este revuelo. En este compartió una imagen de la mencionada tablet, en donde se podía visualizar el precio. “¡Aquí va! Disfruten”, concluyó.