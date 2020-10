Massa contra el delirio

Sergio Massa desalentó las versiones que lo colocaban reemplazando a Santiago Cafiero en lo que el presidente de la Cámara de Diputados considera “el peor trabajo de su vida”. El viernes, Alejandro Bercovich recibió un mensaje por WhatsApp de Massa, en respuesta a su consulta: “Deliran absolutamente. De mi parte no hay ninguna chance”. Esta en cama, abatido por un malestar intestinal. Por la misma vía lo gastó amistosamente el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo: “¿Dos días de Ejecutivo y ya estás en cama?” Berco señala que este buen tomo de diálogo entre dirigentes de fuerzas opuestas, es impensable desde siempre entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, también es inimaginable hoy entre Alberto Fernández y su reaparecido antecesor. Pero la mayor novedad es que tampoco es el mejor el nivel de diálogo entre el ex Presidente y el aspirante opositor al cargo, Horacio Rodríguez Larreta, cuando el poder permanente ya empezó a monitorear las candidaturas para las elecciones legislativas de 2021 y se pregunta a quién o a quiénes votarán los caídos del sistema durante la pandemia, que según el INDEC no son pocos. El organismo ahora a cargo del hijo de Roberto Lavagna acaba de estimar que en el segundo trimestre del año 3,6 millones de argentinos perdieron sus empleos. También que uno de cada cinco de quienes lo conservan están “ausentes”, en muchos casos suspendidos por sus empleadores y cobrando menos. Hubo 5 millones de personas que cayeron en la pobreza. Muchos de los nuevos desocupados, pero también algunos con empleo que no llegan a cubrir la canasta básica. Estatales, por ejemplo, que debieron contentarse con el 7% que aceptó UPCN después de una gestión que les rebanó un tercio de su poder adquistivo.

Horacio Rodríguez Larreta lo sabe de primera mano, agrega Bercovich. El gobierno de la ciudad opulenta debió triplicar la asistencia alimentaria a sus vecinos. Hoy entrega comida a 354.000 personas mientras que en febrero solo lo hacía con 102.000. Le pidieron bolsones en barrios donde nunca, como Caballito, y la curva del empobrecimiento no se acható nunca. En el entorno del intendente porteño se atribuye la reaparición de Macri, a la publicación del libro con las confesiones de su hermano menor, que puso a Rodríguez Larreta frente al desafío de hablarle al electorado en un idioma distinto. Su ministra de Desarrollo Social, María Migliore, le dijo: “Si seguimos a Macri y a su discurso de la meritocracia estamos renunciando a hablarle a la mitad del país, que es pobre y no tiene la culpa”. El reto es encontrar una narrativa post-macrista que no le haga perder a los intensos de las marchas anticuarentena. A la hora de pensar la salida a la crisis económica, dice Berco, el jefe porteño conversa con Carlos Melconian, Hernán Lacunza y Pablo Gerchunoff, el ex jefe de asesores del ministerio de Economía en las gestiones de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rua.