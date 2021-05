Martín Soria: “La oposición golpea las puertas de los tribunales”

Sin ser kirchnerista, Martín Soria se puso en línea desde el Ministerio de Justicia con el discurso más duro del oficialismo. En tándem con el número dos del ministerio, Juan Martín Mena, comparte las batallas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el plano judicial, aunque siempre aclara que bajo la línea del presidente Alberto Fernández. Sus obsesiones: sancionar la ley del Ministerio Público Fiscal, sus denuncias por “la mesa judicial” macrista y ahora el fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad.

El rionegrino califica la decisión del máximo tribunal como una “declaración política” pero cree que no es el momento de abrir un debate para modificar el número de sus integrantes. Respecto de los proyectos para reformar la Justicia que aguardan trámite parlamentario, responsabiliza a la oposición de trabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados por sus propias internas.

Carga contra el expresidente Mauricio Macri y mide sus palabras cuando la palabra “golpe” queda vinculada al accionar de los supremos, pero no duda en cuestionar a “la oposición que va a golpear las puertas de los tribunales”.

-¿A partir del fallo de la Corte, cualquier provincia puede desoír las decisiones presidenciales en pandemia?

-Hicieron consideraciones desde epidemiológicas hasta cartográficas de un DNU que ya no está vigente. Podrían haber declarado abstracta la resolución pero decidieron fallar. El poder de policía en materia de salud, si bien en principio es competencia local, en algunos casos pasa a ser una competencia concurrente entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Nación puede regular en materia de salud en un ámbito intersjurisdiccional cuando existen razones de emergencia. Eso no viola la autonomía de la Ciudad ni de las provincias. El fallo abre una puerta peligrosa y saca potestades al Estado y al gobierno nacional para que en el caso de caos sanitario pueda tomar medidas, y desconoce que había alarma epidemiológica. El año pasado ni Horacio Rodríguez Larreta ni la oposición dijeron nada con el decreto del 20 de marzo. Ahora, los jueces se juntaron vía Zoom a hacer una declaración política.

-Dicen que en la Corte se quejan de falta de diálogo institucional. ¿Llamará a los jueces?

-Ahora no corresponde. Están convocando a una audiencia de conciliación al Gobierno y a la Ciudad Autónoma, tenían que resolver esta medida por la presencialidad en las aulas. No era prudente de mi parte hacer un llamado para pedir una audiencia con todos los integrantes de la Corte Suprema. Además no se están juntando, lo están haciendo vía Zoom. ¡Cómo me voy a juntar con alguien que ni siquiera se junta a firmar sus fallos! Hay que buscar el momento institucional adecuado. Lo dije desde el primer día, la intención es hablar con todos.

-No los llama pero los critica, ¿no hay invasión de un poder sobre otro?

-Si un ministro, o cualquier ciudadano argentino, no puede opinar de un fallo judicial, estamos en serios problemas. Opinar no es invadir el Poder Judicial: invadir el Poder Judicial es reunirse a escondidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con jueces y fiscales para obtener un pronunciamiento favorable, como sucedía durante el gobierno de Macri. En este gobierno no existen “mesas judiciales”, solo cumplimos con la responsabilidad de señalar la gravedad institucional de este desvarío jurídico del máximo tribunal de nuestro país.

-Cristina Fernández habló de golpe, usted de golpe blando y Elisa Carrió dice que el golpe es dentro del propio Gobierno…

-Los que no se quieren juntar a sesionar, los que no quieren hacer funcionar al Congreso no son del Frente de Todos. Hay leyes fundamentales como biocombustibles, las PASO, la reforma del Ministerio Público Fiscal, Consenso Fiscal, Etiquetado que no las podemos tratar porque ni siquiera se sientan a discutir el protocolo de funcionamiento semipresencial. Por un lado está la oposición que traba la labor legislativa, y por otro lado la oposición que va a golpear las puertas de los tribunales y muchas veces obtienen fallos de esos jueces que entraban y salían de la Casa Rosada o de Olivos durante el macrismo. No sé si ponerle el rótulo de golpe blando a la democracia, por ahí es demasiado fuerte. Un golpe blando es cuando uno de los poderes del Estado, Judicial o Legislativo, va generando un desmadre institucional que vacía de funcionamiento al Gobierno.